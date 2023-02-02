Зміни в податку на спадщину та дарування.  Збір коштів в інтернеті може опинитися під загрозою

2 lutego 2023, 10:49
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Miasta walczą o podatki
Miasta walczą o podatki
TVN24
TVN24Miasta walczą o podatki

Сейм вніс зміни в податок на спадщину та дарування.  Новації викликають суперечки, оскільки вводять обмеження на пожертви, отримані від багатьох людей.  Сьогодні таких обмежень немає.  Якщо норми, ухвалені нижньою палатою, набудуть чинності, пожертви, зібрані на дороге лікування для хворих, опиняться під загрозою, - написало у середу видання Gazeta Prawna.  Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький вже відреагував суперечки, що виникають.  У свою чергу Лукаш Шрайбер, міністр канцелярії прем’єр-міністра, повідомив, що "фракція "Права і справедливості" подасть до Сенату поправку, яка прибере це положення".

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У четвер Сейм проголосував за так званий дерегуляційний закон, який вносить зміни до більш як десятка інших законів. Тепер законопроект передадуть до Сенату. Як писав "Dziennik Gazeta prawna", якщо закон набуде чинності в тому вигляді, який ухвалила нижня палата, в небезпеці опиняться збори коштів, оголошені фінансування дороговартісного лікування хворих. 

"З 1 липня цього року той, хто протягом п’яти років отримує пожертви від багатьох незнайомців на суму понад 54 180 злотих, сплачуватиме податок на спадщину та дарування. Це також стосуватиметься пожертвувань, зроблених на популярних краудфандингових порталах, наприклад, на відноалення будинку, зруйнованого пожежею, спеціалізоване хірургічне втручання або дороге лікування", - пише газета.

- Особи, які потребують такої підтримки, якщо сума зібраних коштів перевищує 54 180 злотих, повинні будуть платити податок за ставкою від 12 відсотків.  (для зборів на загальну суму до 11 128 злотих) до 20 відсотків (для зборів понад 22 256 злотих).  Це віддалить їх від отримання необхідної допомоги, а в крайньому випадку може завадити їм отримати її вчасно, - пояснив Томаш Холаст, член правління zrzutka.pl в інтерв’ю "Dziennik Gazeta prawna".

Міністерство фінансів, цитоване газетою, зазначило, що зміни не стосуватимуться зборів, організованих відповідно до положень Закону про принципи публічних зборів.  Йдеться про збори коштів, організовані в публічному місці, наприклад, на вулиці, у магазині, якими керують фонди, товариства чи  церковні та релігійні організації.  "Дарителі в цьому випадку не є сторонами договору дарування, а бенефіціари збору, як правило, не знають про дарувальників - вони не пов’язані жодними зобов’язальними відносинами", - пояснили в Мінфіні.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький коментує

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю Interia прокоментував майбутні зміни.  

- Поправка, яку внесли в Сейм, збільшила суму неоподатковуваних пожертвувань у повсякденному житті.  Тобто йдеться про те, щоб платити менше податків.  Крім того, запроваджено механізм захисту від можливих зловживань. Такою була мета цих поправок, - пояснив глава уряду.

Прем'єр-міністр заявив, що не допустить, щоб це "якимось чином вплинуло на питання залучення коштів на благодійність та ініціативи такого роду". 

- Я вже дав доручення Міністерству фінансів негайно роз’яснити ці питання.  Організації з надання допомоги можуть бути впевнені, що ці рішення жодним чином не вплинуть на їх дуже важливу діяльність, запевнив Моравецький.

Глава уряду також опублікував запис у Twitter, в якому наголосив, що "немає згоди на такі ідеї".  "Я дав чіткі вказівки @MF_GOV_PL (Міністерство фінансів) з цього приводу', - додав він, подякувавши "всім особам і установам, залученим до допомоги іншим людям'.

Лукаш Шрайбер, міністр Канцелярії прем’єр-міністра та депутат від ПіС, оголосив, що "через сумніви: фракція @pisorgpl подасть до Сенату поправку, яка викреслить це положення".

Як у свою чергу повідомив Мінфін, поправка до закону про податок на спадщину та дарування збільшує неоподатковувану суму, завдяки чому податки будуть меншими.  У Мінфіні підкреслили, що граничні розміри пожертвувань від кількох осіб введені в закон для усунення можливих зловживань.  "Однак це ніяк не вплине на збір коштів на благодійність. Мінфін працює над уточненням положень", - зазначили в міністерстві.

Зміни в податку на спадщину та дарування

Згідно з нормами закону, податок на спадщину та дарування сплачують бенефіціари.  Зобов'язання виникає, коли вартість або майнові права, отримані від однієї особи протягом п'яти років, перевищують межу, визначену в законі.  Згідно з законопректом, прийнятим Сеймом, ці ліміти збільшуються в 3,5 рази.

"Проблема в тому, що водночас вводять ліміти на пожертви, отримані від багатьох людей. Сьогодні таких обмежень немає", - зазначають у виданні "Dziennik Gazeta prawna", пояснюючи, що це означає, що податок сплачуватиметься при набутті права власності на речі та майнові права, чиста вартість яких перевищує протягом п'ятирічного періоду:

- 108 360 злотих від багатьох осіб - якщо отримувач належить до першої групи оподаткування; - 81 270 злотих від кількох осіб - якщо отримувач є особою другої податкової групи; - 54 180 злотих від кількох осіб - якщо отримувач належить до третьої податкової групи.

"Я не розумію стягнення податку на збори коштів, організовані в драматичних життєвих ситуаціях"

Як нагадує газета, поправку щодо цього подали 25 січня цього року депутати від партії "Право і справедливість" під час засідання парламентської позачергової комісії з питань дерегуляції.  Поправка була підтримана і через день прийнята Сеймом.

Малгожата Самборська, податкова радниця Grant Thornton, зазначила в інтерв’ю виданню, що така значна зміна була прийнята "потихеньку", а не як урядовий проект, який перед тим пройшов би через громадські консультації.

- Я можу зрозуміти бажання оподатковувати ситуації, коли періодично організовані публічні збори коштів є для когось джерелом доходу.  Але мені незрозуміле оподаткування збірок, які організовуються в драматичних життєвих ситуаціях, на операції, відновлення будинку після пожежі, реабілітацію, притулки, лікування тварин.  Не знаю, чи усвідомлювали наслідки свого рішення депутати, які голосували за такий законопроект.  Сподіваюся, що необхідні зміни до закону будуть внесені якомога швидше, - прокоментувала Самборська.

Податкова радниця також поділилася своїми сумнівами в Twitter.  Як зазначила вона, за новими правилами "мама, яка збирає онлайн на дитину з 1000 осіб, має такий же ліміт, як і особа, яка отримує просто так, без прав власності, переказ у 18 000 від 3 друзів».

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

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Istel
Źródło:
Konkret24

Rafał Baniak, szef pracodawców RP, usłyszał zarzuty, do których się nie przyznał - przekazali jego pełnomocnicy. Czynności w prokuraturze z jego udziałem mają być kontynuowane w czwartek.

Rafał Baniak usłyszał zarzuty. Nie przyznał się

Rafał Baniak usłyszał zarzuty. Nie przyznał się

2 lutego 2023, 7:30
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24
Miała być willa od ministerstwa, to będzie, choć inna. Fundacja założona przez Dworczyka zmieniła zdanie

Miała być willa od ministerstwa, to będzie, choć inna. Fundacja założona przez Dworczyka zmieniła zdanie

1 lutego 2023, 6:45
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Autor:
Justyna
Suchecka,
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Do załamania pogody, ze śnieżycami i opadami marznącego deszczu, doszło w USA. Z powodu niebezpiecznej aury zginęło siedem osób, a ponad 370 tysięcy gospodarstw domowych w Teksasie zostało pozbawionych prądu. W tym stanie odwołano prawie dwa tysiące lotów.

Ofiary śmiertelne, odwołane loty, setki tysięcy domów bez prądu. Gwałtowna pogoda w USA

Ofiary śmiertelne, odwołane loty, setki tysięcy domów bez prądu. Gwałtowna pogoda w USA

2 lutego 2023, 9:43
Autor:
anw
Źródło:
ENEX, PAP, poweroutage.us

Zderzenie autobusu komunikacji miejskiej z tramwajem w Zgierzu (woj. łódzkie). Jedna osoba została poszkodowana, a ruch tramwajowy ze Zgierza do Łodzi został wstrzymany. Jak wstępnie ustaliły służby, wstępną przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przez kierowcę autobusu.

Zderzenia autobusu z tramwajem. Jedna osoba poszkodowana

Zderzenia autobusu z tramwajem. Jedna osoba poszkodowana

2 lutego 2023, 10:16
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl

Kilka dni po głośnej interwencji w piwnicy, zamieszkałej przez parę z sześciorgiem małych dzieci, media podają kolejne szczegóły na temat Toma L., domniemanego ojca nieletnich. Jest on dobrze znany w środowisku tak zwanych Obywateli Rzeszy, od miesięcy przygotowywał się na światową katastrofę. Właśnie to miało go skłonić do zamieszkania w piwnicy.

Przetrzymywał w piwnicy sześcioro dzieci, najmłodsze miało siedem miesięcy. Kim jest Tom L.?

Przetrzymywał w piwnicy sześcioro dzieci, najmłodsze miało siedem miesięcy. Kim jest Tom L.?

1 lutego 2023, 15:39
Autor:
wac//az
Źródło:
PAP, heute.at, Daily Mail, tvn24.pl

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najpopularniejszą stacją informacyjną w styczniu 2023 roku w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. "Fakty" TVN pozostają natomiast najchętniej oglądanym programem informacyjnym. Pozycję lidera wśród portali stacji telewizyjnych utrzymuje w kolejnym miesiącu także tvn24.pl.

TVN24, "Fakty" TVN i tvn24.pl na czele. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

TVN24, "Fakty" TVN i tvn24.pl na czele. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

1 lutego 2023, 16:22
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

Niekorzystnie zmieniła się struktura spożycia napojów alkoholowych, choć ogólnie pijemy nieco mniej - wynika z najnowszego raportu "Alkohol w Polsce". Model picia znowu przesuwa się z zachodniego w kierunku wschodniego, polegającego na częstszym sięganiu po mocne alkohole spirytusowe - ostrzegają eksperci.

Raport "Alkohol w Polsce": przesuwamy się w kierunku wschodniego modelu picia alkoholu

Raport "Alkohol w Polsce": przesuwamy się w kierunku wschodniego modelu picia alkoholu

2 lutego 2023, 8:04
Autor:
asty
Źródło:
PAP