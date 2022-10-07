Ільва Йоханссон: Володимир Путін хоче зруйнувати Європейський Союз. Ми повинні переконатися, що йому це не вдасться

7 października 2022, 15:23
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Generał Breedlove o scenariuszach wojny w Ukrainie
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Володимир Путін використовує енергію як зброю, намагається нас розділити, намагається просувати фальшивий наратив і пропаганду про причини енергетичної кризи, - заявила комісар Європейського Союзу з внутрішніх справ Ільва Йоханссон на конференції Варшавського безпекового форуму. Вона переконувала, що слід збільшити зусилля задля підвищення безпеки всередині Співтовариства, включаючи зовнішні кордони та критичну інфраструктуру.

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Комісар ЄС із внутрішніх справ Ільва Йоханссон у середу під час Варшавського безпекового форуму, щорічної конференції з питань безпеки, взяла участь в дискусії про безпеку в Європейському Союзі в умовах російського вторгнення в Україну.

На її думку однією з цілей Володимира Путіна є знищення Європейського Союзу. 

- Ми повинні бути певні, що йому це не вдасться. Це була б величезна загроза для всіх нас. Ми маємо бути сильними та єдиними, - наголосила вона. За її словами, президент Росії "використовує енергетику як зброю, намагається нас розділити, намагається просувати фальшивий наратив і пропаганду про причини енергетичної кризи".

Комісар повідомляє про посилення захисту критичної інфраструктури

Йоханссон визнала, що дії Росії спричинили багато викликів для внутрішньої безпеки Євросоюзу. Вона наголосила, що Співтовариство має бути набагато більше зосереджении на захисті критичної інфраструктури, особливо після інцидентів, пов’язаних із витоками в газопроводах "Північний потік" 1 і 2 у Балтійському морі, які багато країн ЄС і Заходу вважають диверсією.

Комісар повідомила, що в інституціях ЄС триває робота над новим законодавством, яке регулюватиме захист критичної інфраструктури. Вона повідомила, що рішення включають зобов’язання держав-членів діяти у сфері захисту інфраструктури в 11 різних секторах: окрім енергетики та транспорту, це також такі сфери, як чиста вода та забезпечення продуктами харчування.

Учасниця форуму підкреслила, що питання потребує вирішення на цілій європейській арені, оскільки значна частина критичної інфраструктури спільно використовується різними країнами ЄС, і її можливе пошкодження може мати негативні наслідки в усьому Євросоюзі.

Йоханссон: війна це ще й шанс для злочинців

- Війна також є нагодою для злочинців: торговців людьми, зброєю, контрабандистів людей, зброї, наркотиків, - сказала Йоханссон, підкресливши, що за таких обставин необхідно краще захищати зовнішні кордони ЄС.

Вона пояснила, що така злочинна діяльність здійснюється організованими групами, які дедалі більше професіоналізуються та інтернаціоналізуються. Вона додала, що необхідно розширювати сферу співпраці поліцейських різних країн.

Чиновницю ЄС також запитали про наплив біженців з України. За її оцінкою, Європейський Союз, особливо країни з найвищим відсотком біженців на душу населення - Чехія, Польща та Литва - добре дають з тим раду, в тому числі у плані безпеки. Вона підкреслила, що попри наплив великої кількості біженців, ситуацію взяли під контроль спецслужби і небезпечних осіб, які намагалися скористатися кризою біженців, щоб потрапити до Євросоюзу, успішно викривають.

- Кордони спрацювали. З одного боку, було чудове, зворушливе запрошення, а з іншого боку, питання безпеки і контролю не були занедбані і спрацювали, - сказала вона. Йоханссон зазначила, що Євросоюз розширює механізми контролю за зовнішніми кордонами, зокрема, розвиває та збільшує ресурси Frontex (Європейське агентство прикордонної та берегової охорони).

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Pokojowa Nagroda Nobla 2022 dla Alesia Bialackiego z Białorusi i dwóch organizacji

7 października 2022, 11:07
Autor:
js/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Białoruscy opozycjoniści Paweł Łatuszka oraz Swiatłana Cichanouska komentowali przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Alesiowi Bialackiemu. Gratulacje wszystkim laureatom złożyli także ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski oraz szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Pokojowa Nagroda Nobla. Gratulacje dla laureatów

Pokojowa Nagroda Nobla. Gratulacje dla laureatów

7 października 2022, 14:06
Autor:
KS/kab
Źródło:
PAP

Rosyjska organizacja badająca zbrodnie stalinowskie Memoriał jest jednym z laureatów tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. W czerwcu 2022 roku reprezentantki stowarzyszenia odebrały we Wrocławiu Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Podczas uroczystości działaczki rozmawiały z dziennikarzem "Faktów" TVN Piotrem Marciniakiem.

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Tatiana
Serwetnyk
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js\mtom
Źródło:
PAP

Unia Europejska rozważa wprowadzenie regulacji zakazującej zamieszczania na opakowaniach produktów spożywczych daty minimalnej trwałości, czyli informacji "najlepiej spożyć przed..." - poinformowały zagraniczne media. Miałoby to pomóc w walce z marnowaniem żywności. Tymczasem jak mówi tvn24.pl prezes zarządu Banków Żywności Beata Ciepła, z badań przeprowadzonych przez jej organizację wynika, że Polacy wyrzucają 5 milionów ton jedzenia rocznie.

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