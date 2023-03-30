Дуда: Якщо ми не зупинимо Росію, то Росія піде набагато далі
- Російська війна в Україні показала справжнє обличчя режиму Путіна, - заявив президент Анджей Дуда під час "Другого Саміту за демократію". У своєму виступі він наголосив на масштабах допомоги нашої країни українцям.
- Польща й надалі підтримуватиме Україну, щоб зупинити цей російський імперіалізм. Ми також продовжимо підтримувати демократичну Білорусь, - заявив він.
У середу президент Дуда дистанційно взяв участь у "Другому Саміті за демократію", організованому президентом США Джо Байденом.
- Під час "Першого саміту демократії" (у грудні 2021 року) ми говорили, я тоді говорив про ситуацію в Білорусі за режиму (Олександра) Лукашенка, а також про тиск на демократичну опозицію. Через кілька місяців відбулася гібридна операція, міграційна криза на східному кордоні Польщі, розіграна Мінськом, але контрольована Кремлем, - пригадав Дуда.
Він продовжив, що то була "прелюдія до пізнішого нападу на Україну".
- Ця російська війна в Україні показала справжнє обличчя режиму Путіна. Варварство і напад на мирну частину жителів України. Метою було знищення України. До цього додається продовольча та економічна криза, яка виникла в усьому світі, - описав ситуацію президент.
За його словами, українці мужньо протистоять нападу Росії.
- Я пишаюся тим, що поляки та інші народи надали українцям потужну підтримку, тому що вільний, демократичний світ - це не лише теоретична концепція, а реальна спільнота, яку єднають цінності, - наголосив він.
Далі Дуда зазначив, що провідна роль Польщі у відповіді на російське вторгнення в Україну "була безпрецедентною".
- Ми були на передовій щодо допомоги, в тому числі військової, Україні, щоб дати відсіч російському агресору і запровадити значні санкції проти Росії, - сказав він.
Президент звернув увагу на те, що з початку вторгнення Польща прийняла більше біженців з України, ніж будь-яка країна Європи.
- І не в таборах біженців, а ми їх прийняли в своїх домівках. Сьогодні Польща приймає понад 3,5 мільйона українців. За даними ОБСЄ, ми бачимо, що минулого року Польща витратила на гуманітарну допомогу Україні понад 9 мільярдів доларів, тобто 1,5 відсотка нашого ВВП, - сказав Дуда. Він зазначив, що ми також виступаємо логістичним хабом для передачі допомоги до та з інших країн.
- Польща й надалі підтримуватиме Україну, щоб зупинити цей російський імперіалізм. Ми також продовжимо нашу підтримку демократичної Білорусі, - заявив президент.
- Україна ніколи не була і не залишиться сама в цій боротьбі, тому що українці борються в інтересах всіх нас і за всіх нас. Якщо ми не зупинимо Росію, Росія піде набагато далі., - заявив Дуда
Źródło: PAP
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