"Jeśli wygramy w tym stanie, wygramy całe wybory". Wiece Trumpa i Harris w tym samym mieście

- Mieliśmy tutaj niedawno małe wydarzenie. To była konwencja. Miałem taki mały plasterek na uchu. Trochę mnie zawstydzało, że wychodzę (na scenę - red.) z plastrem, ale na pewne rzeczy nie ma rady, prawda? - mówił Donald Trump, nawiązując do Narodowej Konwencji Republikanów, która odbyła się w Milwaukee w lipcu, dwa dni po zamachu na Trumpa.

W tym samym czasie do swoich zwolenników przemawiała Kamala Harris. - Zobowiązuję się słuchać ekspertów, słuchać ludzi, którzy się ze mną nie zgadzają. W przeciwieństwie do Donalda Trumpa nie uważam, że osoby o odmiennych poglądach to wrogowie. On chce ich wsadzać do więzienia. Ja dam im miejsce przy stole - mówiła na swoim wiecu w Milwaukee.