- Wszyscy mówimy o taktyce, ale po prostu ta kadencja prezydenta Joe Bidena była niedobra. Amerykanie oceniają politykę ostatnich czterech lat jako porażkę - powiedział w TVN24 profesor Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych w latach 2018-2020. Jednocześnie ocenił, że "Kamala Harris dobrze wypadła na to, co mogła zrobić".

Gość TVN24 stwierdził, że "za Donalda Trumpa nie było wojen". - Teraz jest wojna w Ukrainie , jest wojna w Strefie Gazy. Kandydat Trump tłumaczył, że gdyby on był u władzy, tej wojny by nie było - mówił.

- Słabość tej administracji jest przyczyną głębokiego odwrotu od demokratów. I te taktyczne sprawy mają mniejsze znaczenie, bo według mnie Kamala Harris dobrze wypadła na to, co mogła zrobić. Jeden z polskich trenerów mówił, że z wody wina nie zrobi. No i tutaj jest taka sytuacja, że z wody wina nie mogła zrobić - ocenił Czaputowicz, nawiązując do słów byłego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesława Michniewicza.