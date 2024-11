Najstarszy syn Donalda Trumpa , Donald Trump Jr. udostępnił w niedzielę w swojej instagramowej relacji mema zamieszczonego przez byłą republikańską kandydatkę na wiceprezydentkę Sarah Palin - podały amerykańskie media, w tym NBC News i Newsweek. Prześmiewczy filmik sugeruje ograniczenie pomocy finansowej dla Ukrainy przez administrację nowego prezydenta. Widać na nim zbliżenie twarzy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz wygenerowany komputerowo deszcz pieniędzy. Klip opatrzony został podpisem: "POV: (skrót od 'point of view', z ang. punkt widzenia - red.) jesteś 38 dni od utraty kieszonkowego".

Termin, do którego nawiązuje syn prezydenta-elekta to 17 grudnia, czyli dzień głosowania elektorów, kiedy to formalnie wybrani zostaną nowy prezydent oraz wiceprezydent USA.