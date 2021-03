150 kilogramów haszyszu, dwóch zatrzymanych

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Wrocławia znaleźli narkotyki na terenie powiatu nyskiego na Opolszczyźnie. Tam też zatrzymali 23- i 27-latka. - W momencie wejścia policjantów do obiektu mężczyźni chcieli odjechać pojazdem, w którym znajdowało się siedem toreb wypełnionych niemal 150 kilogramami haszyszu - relacjonuje Iwona Jurkiewicz, rzecznik CBŚP. I dodaje: - Towar został zabezpieczony i przekazany do analizy laboratoryjnej. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Narkotyki za ponad osiem milionów złotych miały trafić nie tylko do Polski

Zdaniem śledczych haszysz mógłby posłużyć do przygotowania nawet 150 tysięcy działek dilerskich. Ich wartość oszacowano na ponad osiem milionów złotych. - Wszystko wskazuje na to, że narkotyki miały trafić do obrotu na terenie Polski, ale część mogła być również przeznaczona na rynek Europy Zachodniej - przekazuje Jurkiewicz. Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury. Tam usłyszeli zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości narkotyków. Grozi im za to do 10 lat więzienia. 23- i 27-latek zostali, decyzją sądu, tymczasowo aresztowani.