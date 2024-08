czytaj dalej

- Nie rozumiem, dlaczego wywołało to dyskusję - stwierdziła premier Włoch Giorgia Meloni, odnosząc się do kontrowersji spowodowanych zabraniem przez nią 7-letniej córki w oficjalną podróż do Chin. - Śmieszy mnie to, że niektóre osoby uważają się za tak wyższe moralnie, że mogą pouczać matkę, jak ma wychowywać córkę - mówiła w rozmowie z tygodnikiem "Chi".