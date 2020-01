Przeszło 200-letnie skrzypce padły łupem złodzieja

Wartościowe skrzypce

Z wnętrz pojazdów znikało wszystko, co ruchome i mogło mieć jakąkolwiek wartość. Portfele, pieniądze, firanki, karty. Niewątpliwie jednak najkosztowniejszą stratą dla właściciela i najwartościowszym łupem dla złodzieja były przeszło 200-letnie skrzypce o wartości 10 tysięcy złotych.

- Praca operacyjna policjantów doprowadziła ich do 25-letniego mieszkańca Legnicy, znanego już funkcjonariuszom z wcześniejszych kradzieży i włamań. W jego miejscu zamieszkania znaleziono skradzione przedmioty, w tym skrzypce - mówi Anna Tersa z legnickiej policji.

Mężczyźnie przedstawiono do tej pory łącznie dziewięć zarzutów, do których się przyznał. Za kradzieże z włamaniem w warunkach recydywy, grozi mu do 15 lat więzienia.