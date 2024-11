Miał nóż i paralizator, z którego strzelał do policjantów. Wbiegł do katedry, ewakuowano wiernych

czytaj dalej

39 lat temu zespół Zbigniewa Religi usunął zniszczone serce 62-letniego mieszkańca Krzepic, a w pustą przestrzeń w klatce piersiowej wszył nowe, pobrane od zmarłego dawcy. To był początek historii polskiej transplantologii. O rocznicy przypomniał w mediach społecznościowych profesor Michał Zembala i zwrócił jednocześnie uwagę na problemy, z którymi specjaliści i pacjenci borykają się mimo upływu lat. - To, co cieszy, to szeroka akceptacja dawstwa. To, co martwi - to brak otwartej dyskusji na temat jakości - mówi w rozmowie z nami kardiochirurg.