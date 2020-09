Pili w nocy i rano, później pojechali po alkohol. Zginął pasażer, kierowca stanie przed sądem

Prokuratorzy z Legnicy (województwo dolnośląskie) oskarżyli 54-letniego mężczyznę o spowodowanie wypadku, w którym zginął jego pasażer. Kierowca był pijany. Jechał - jak wynika z ustaleń śledztwa - do sklepu, by kupić więcej alkoholu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Postanowili pojechać po alkohol

- 54-letni Marek K. w nocy, przed zdarzeniem, pił alkohol z dwoma osobami. Rano, w dniu, w którym doszło do wypadku, także pili wspólnie piwo. Potem postanowili pojechać do sklepu po alkohol. Wszyscy troje wsiedli do samochodu – relacjonuje Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Za kierownicą usiadł K. Był pijany. Nie miał też prawa jazdy. - W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewe, a następnie na prawe pobocze i tam uderzył w przydrożne drzewo – opisuje prokurator. Po wypadku do szpitala trafiła 48-letnia pasażerka. Na pomoc dla 61-latka, który był drugim z pasażerów, było już za późno. K. miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Mężczyzna został też tymczasowo aresztowany. Wkrótce Marek K. odpowie przed sądem. - Prokurator oskarża go o spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego z następstwem w postaci śmierci człowieka. Grozi mu za to do 12 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – przekazuje Tkaczyszyn.