Kot płonął, ludzie go ugasili, ale zwierzaka nie udało się uratować

Na jednym z osiedli w Legnicy (Dolnośląskie) płonął śmietnik, w którym był kot. Lokalny oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami próbuje ustalić, co się tam wydarzyło. Kota, mimo wysiłków, nie udało się uratować.

Wszystko wydarzyło się 15 kwietnia w podwórku ulicy Kwiatowej 1 w Legnicy. Jak dotąd nieznany jest dokładny przebieg zdarzenia. Próbują to ustalić członkowie legnickiego TOZ.

Po pewnym czasie zwierzę zdołało się wydostać. Ludzie, którzy to dostrzegli, polewali je zimną wodą. Kiedy jego sierść przestała się palić, kot skrył się w zamkniętej piwnicy, do której trudno było się dostać. Przerażone zwierzę zostało wydobyte i zawiezione do lecznicy weterynaryjnej.