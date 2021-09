10-latek zmarł podczas lekcji wuefu. Kontrola kuratorium nie wykazała nieprawidłowości

Do zdarzenia doszło w piątek (3 września) około południa w szkole podstawowej w podwrocławskich Kostomłotach. - 10-letni chłopiec podczas lekcji wychowania fizycznego spadł z drabinek; doszło do zatrzymania krążenia - przekazywał dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej.

Dyspozytornia pogotowia we Wrocławiu wezwała do wsparcia również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ze względu na brak dostępności śmigłowca we Wrocławiu na miejsce wypadku poleciał LPR z Opola. Do działań, po uzyskaniu statusu dostępności, włączyła się także karetka pogotowia z podstacji w powiecie średzkim.