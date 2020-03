Salę ślubów zmienili w szwalnię. "Zaangażowały się panie od podatków, strażnik miejski i informatyk"

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Sala ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń na czas pandemii COVID-19 zamieniła się w szwalnię. Na stołach rozstawiono maszyny do szycia, a w ruch poszły nożyczki do cięcia bawełny i fizeliny. Wszystko to pod czujnym okiem burmistrza.

Pomagał kto mógł

Skąd pomysł na szycie maseczek w urzędzie? - Powodów było kilka - przyznaje Artur Zych, burmistrz Wlenia. I wyjaśnia: - Po pierwsze, trzeba było czymś zająć pracowników. Ludzie się martwią więc przez wspólną pracę chcieliśmy pokazać, że coś możemy zrobić, że na coś mamy wpływ, a także rozluźnić trochę atmosferę. Po drugie, na rynku jest niedobór środków ochrony więc postanowiliśmy zorganizować własne. A po trzecie, chcieliśmy zadbać także o zabezpieczenie nas samych. Burmistrz, który szyć na maszynie nauczył się na długo przed tym, gdy został samorządowcem do urzędu przyniósł więc sprzęt do szycia. Przynieśli i inni. W sumie maszyn było pięć. Urzędnicy kupili niezbędne materiały, między innymi fizelinę, bawełnę, a nawet szablony do wycinania maseczek. I zabrali się do pracy. - Zaangażowało się wielu pracowników, między innymi panie od podatków, panie od finansów, strażnik miejski i informatyk - wylicza Zych. Do sali ślubów przychodzili, gdy tylko mieli przerwę od urzędowych obowiązków.