Szpital tymczasowy nie przyjmuje pacjentów, choć ma jeszcze ponad 100 wolnych miejsc

150 łóżek, 31 pacjentów

I jeśli chodzi o wskazane terminy, to rzeczywistość pokryła się z zapowiedziami - pierwszy pacjent trafił do szpitala pod koniec 2020 roku. Specjalistyczna aparatura, jak zapewnia rzecznik szpitala, też jest.

Wojewoda podjął działania

USK chciałby uruchomić kolejne 60 miejsc, ale potrzeba do tego co najmniej 15 lekarzy i odpowiednio więcej pielęgniarek. Władze szpitala zaapelowały do wojewody o administracyjne przesunięcie medyków z innych placówek.

"W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów hospitalizowanych w placówce, wojewoda opolski 11 stycznia zwrócił się do dyrekcji oraz prezesów podmiotów leczniczych w regionie, z prośbą o pilne przekazanie informacji dotyczącej personelu medycznego, który mógłby zostać skierowany z danej jednostki do pracy w szpitalu tymczasowym. Ponadto, 13 stycznia wojewoda zwrócił się również do konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa, anestezjologii i intensywnej terapii oraz do Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu, o podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie niedoborów kadrowych w związku ze zwalczaniem epidemii, tj. wskazanie kadry lekarskiej, którą można byłoby oddelegować do pracy w szpitalu tymczasowym w Opolu. Aktualnie wojewoda wydaje decyzje kierujące lekarzy i pielęgniarki do pracy w ww. placówce" - informuje Martyna Kolemba-Gaschka, rzeczniczka wojewody opolskiego.