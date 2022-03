Rzucił koktajlem Mołotowa w zaparkowane auto

czytaj dalej

Samochód wjechał w tłum ludzi bawiących się na festynie w miejscowości Strepy-Bracquegnies w gminie La Louviere na zachodzie Belgii. Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem. Według najnowszych informacji zginęło sześć osób, a 37 jest rannych. Stan 10 poszkodowanych jest poważny. Nadal nie ma pewności co do charakteru zdarzenia: czy był to wypadek, czy atak terrorystyczny.