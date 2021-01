Pełno ludzi na stokach. Zamiast nart i desek - sanki i jabłuszka

W 2021 roku ferie zimowe wyglądają inaczej niż zwykle. Uczniowie z całego kraju mają wolne w jednym terminie - od 4 do 17 stycznia. Wiele rodzin, mimo oficjalnie zamkniętych stoków narciarskich i zakazu przyjmowania gości w pensjonatach, spędza ten czas w górskich kurortach.

Kampery na parkingu

Dla przykładu, od początku roku schronisko "Andrzejówka" (kilkanaście kilometrów na południe od Wałbrzycha) przeżywa prawdziwe oblężenie. Miłośnicy białego szaleństwa, zamiast nart czy desek snowboardowych, przyjeżdżają w okolice schroniska z sankami i jabłuszkami. Na pobliskim parkingu stoją kampery. To jedyna szansa na nocleg w tamtym miejscu.

- Chcieliśmy zorganizować sylwestra, co się nie udało. W związku z tym wrzuciliśmy informację, że można u nas serwisować kampery. My udostępniamy prąd, wodę, można wylać wodę z toalet. Przerosło to oczekiwania. Pojawiło się ponad 30 kamperów, część jeszcze nie wyjechała, zostają u nas na ferie. Część dojechała. Myślę, że kampery przy "Andrzejówce" zagoszczą na stałe - mówi Andrzej Sawicki.