Aukcje WOŚP 2023. Andrzej Pągowski zachęca do licytacji wyjątkowego plakatu z filmu "Fenomen"

Trwa końcowe odliczanie do rozpoczęcia 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielu artystów, sportowców i osób ze świata mediów wspiera WOŚP poprzez organizowanie własnych aukcji. O jednej z nich opowiedział w TVN24 artysta grafik Andrzej Pągowski, autor plakatu do filmu "Fenomen". To właściwie, jak tłumaczył twórca, "specjalnie wydrukowany na płótnie prawie obraz", który trafił na licytację za sprawą Dominiki Kulczyk & dFlights.