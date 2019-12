Naczelna Rada Adwokacka pisze do marszałek Witek. Prosi, by podjęła się mediacji

Foto: Aleksander Koźmiński/PAP Video: tvn24

Wawrykiewicz: Trybunał dał mapę sądom, jak dotrzeć do celu,...

12.12 | - Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia w Katowicach to nie jest nic dziwnego. To jest coś, o czym my mówiliśmy od momentu wydania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał dał mapę sądom, jak dotrzeć do celu, którym jest ocena niezależności polskich sędziów i sądów. Sądy będą z tej mapy korzystać, to nie jest pierwszy przypadek, to nie jest ostatni przypadek. Będziemy mieli zapewne mnóstwo takich pytań, mnóstwo wniosków o wyłączenie, skarg o wznowienie postępowania i tak dalej. - powiedział we "Wstajesz i wiesz" Michał Wawrykiewicz.

»