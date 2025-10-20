Logo TVN Warszawa
Żoliborz

Jedno auto na boku, kierowca drugiego w szpitalu

Zderzenie na Broniewskiego
Jedno z aut przewróciło się na bok
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na ulicy Broniewskiego, na jezdni w kierunku centrum, doszło do zderzenia dwóch aut osobowych, z czego jedno przewróciło się na bok po dachowaniu.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 16.41. Zderzyły się volkswagen i hyundai, kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał, hyundai dachował, ale to kierowca volkswagena trafił do szpitala.

Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl poinformował z kolei, że volkswagen to auto przewozu osób.

Zderzenie na Broniewskiego
Zderzenie na Broniewskiego
Zderzenie na Broniewskiego
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Broniewskiego
Zderzenie na Broniewskiego
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Broniewskiego
Zderzenie na Broniewskiego
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Broniewskiego
Zderzenie na Broniewskiego
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Broniewskiego
Zderzenie na Broniewskiego
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki