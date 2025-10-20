Jedno auto na boku, kierowca drugiego w szpitalu

Jedno z aut przewróciło się na bok Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 16.41. Zderzyły się volkswagen i hyundai, kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał, hyundai dachował, ale to kierowca volkswagena trafił do szpitala.

Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl poinformował z kolei, że volkswagen to auto przewozu osób.

