Jedno auto na boku, kierowca drugiego w szpitalu

Na ulicy Broniewskiego, na jezdni w kierunku centrum, doszło do zderzenia dwóch aut osobowych, z czego jedno przewróciło się na bok po dachowaniu.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 16.41. Zderzyły się volkswagen i hyundai, kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał, hyundai dachował, ale to kierowca volkswagena trafił do szpitala.
Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl poinformował z kolei, że volkswagen to auto przewozu osób.
Zderzenie na Broniewskiego
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl