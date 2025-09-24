Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków

Poziom Wisły spadł do czterech centymetrów Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Fragmenty rezydencji Villa Regia, łodzie o zagadkowym pochodzeniu, średniowieczny miecz, szabla piechoty czy kawałek czaszki prażubra - to najważniejsze okrycia archeologiczne tego lata.

Ich odnalezienie było możliwe dzięki rekordowo niskiemu poziomowi wody w Wiśle.

Elementy klatki schodowej z królewskiej rezydencji trafią do rekonstrukcji, którą przygotowuje Muzeum Historii Polski.

Część pozostałych zabytków wydobytych z rzeki została przekazana pod opiekę konserwatorów i odpowiednich muzeów. Sprawdziliśmy, co dotychczas o nich wiadomo.

Na przełomie sierpnia i września poziom Wisły na warszawskim odcinku rekordowo się obniżył. Wodowskaz w rejonie Bulwarów Wiślanych wskazał drugiego września zaledwie cztery centymetry. To najniższy wynik w historii pomiarów prowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Warto jednak pamiętać, że wartości podawane są w odniesieniu do przyjętego punktu "0". To oznacza, że nie są tożsame z głębokością Wisły. Jej dno jest zróżnicowane i są miejsca, gdzie tuż obok piaszczystych łach można trafić na głębokie rowy.