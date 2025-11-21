"Pomóżmy wrócić do domu Piotrkowi". Żoliborz szuka papugi

Piotrek to zaginiona papuga z Żoliborza, która od kilku dni nie wróciła do domu. Ptak widywany jest na terenie dzielnicy. W sieci można znaleźć mnóstwo informacji o jego poszukiwaniach.
Papugi szuka urząd dzielnicy
"Ptak przelatuje między różnymi częściami Żoliborza i zdarza mu się przysiadać na przechodniach" - napisał w piątek Urząd Dzielnicy Żoliborz.
Władze dzielnicy zaapelowały do osób, które zauważą Piotrka, o jego zabezpieczenie. "Prosimy o bezpośredni kontakt z właścicielem: pan Rafał – 660 440 120" - podano.
W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu, ptaka można również przekazać do weterynarza na pl. Inwalidów lub do Ptasiego Azylu.
Urząd dzielnicy dołączył informacje Fundacji Szklane Pułapki, jak bezpiecznie złapać ptaka. "Jeśli nie ucieka, bo jest mocno oszołomiony np. po kolizji z szybą, to wystarczy pewnym ruchem złapać go w obie dłonie nakrywając skrzydła (żeby przypadkiem nimi nie machał - mogą być uszkodzone). Jeśli ptak ucieka (...) nie należy go gonić, bo prędzej czy później wejdzie w zakamarek, z którego go nie wydostaniemy. Najlepiej wówczas użyć lekkiego materiału (chustka, koszula) do zarzucenia na ptaka. Wtedy przestanie się ruszać i można go złapać" - opisano w poście.
W instrukcji pojawiła się też informacja, że następnie należy umieścić ptaka w zaciemnionym, ciepłym i bezpiecznym miejscu (np. kartonie) z dostępem do powietrza. "Obserwuj go. Jeśli jego stan nie ulega poprawie bezzwłocznie udaj się do weterynarza" - dodali przedstawiciele fundacji.
Nagroda za opiekę nad Piotrkiem
W piątek właściciel zaginionego Piotrka zaktualizował informacje o zgubie. "Chciałbym dać znać, że osobie, która dała lub da radę zaopiekować się Piotrkiem, ofiaruję z wdzięczności 1000 zł nagrody" - napisał pan Rafał pod jednym z postów o poszukiwanym ptaku.
"Piotrek jest bardzo przyjacielski. Gdy usiądzie na ramieniu, można go głaskać po głowie i skrzydłach" - napisał właściciel poszukiwanej papugi - dodał.
Z załączonych informacji wynika, że papuga w czwartek po południu była na Placu Inwalidów, ale odfrunęła od człowieka.
Autorka/Autor: ag
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy / FB