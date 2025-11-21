"Pomóżmy wrócić do domu Piotrkowi". Żoliborz szuka papugi

Uwaga, dzwoni papuga! Niezwykły eksperyment z kolorowymi ptakami w roli głównej

Piotrek to zaginiona papuga z Żoliborza, która od kilku dni nie wróciła do domu. Ptak widywany jest na terenie dzielnicy. W sieci można znaleźć mnóstwo informacji o jego poszukiwaniach.

Papugi szuka urząd dzielnicy

"Ptak przelatuje między różnymi częściami Żoliborza i zdarza mu się przysiadać na przechodniach" - napisał w piątek Urząd Dzielnicy Żoliborz.

Władze dzielnicy zaapelowały do osób, które zauważą Piotrka, o jego zabezpieczenie. "Prosimy o bezpośredni kontakt z właścicielem: pan Rafał – 660 440 120" - podano.

W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu, ptaka można również przekazać do weterynarza na pl. Inwalidów lub do Ptasiego Azylu.

Żoliborz szuka papugi Źródło: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy / FB

Urząd dzielnicy dołączył informacje Fundacji Szklane Pułapki, jak bezpiecznie złapać ptaka. "Jeśli nie ucieka, bo jest mocno oszołomiony np. po kolizji z szybą, to wystarczy pewnym ruchem złapać go w obie dłonie nakrywając skrzydła (żeby przypadkiem nimi nie machał - mogą być uszkodzone). Jeśli ptak ucieka (...) nie należy go gonić, bo prędzej czy później wejdzie w zakamarek, z którego go nie wydostaniemy. Najlepiej wówczas użyć lekkiego materiału (chustka, koszula) do zarzucenia na ptaka. Wtedy przestanie się ruszać i można go złapać" - opisano w poście.

W instrukcji pojawiła się też informacja, że następnie należy umieścić ptaka w zaciemnionym, ciepłym i bezpiecznym miejscu (np. kartonie) z dostępem do powietrza. "Obserwuj go. Jeśli jego stan nie ulega poprawie bezzwłocznie udaj się do weterynarza" - dodali przedstawiciele fundacji.

Nagroda za opiekę nad Piotrkiem

W piątek właściciel zaginionego Piotrka zaktualizował informacje o zgubie. "Chciałbym dać znać, że osobie, która dała lub da radę zaopiekować się Piotrkiem, ofiaruję z wdzięczności 1000 zł nagrody" - napisał pan Rafał pod jednym z postów o poszukiwanym ptaku.

"Piotrek jest bardzo przyjacielski. Gdy usiądzie na ramieniu, można go głaskać po głowie i skrzydłach" - napisał właściciel poszukiwanej papugi - dodał.

Z załączonych informacji wynika, że papuga w czwartek po południu była na Placu Inwalidów, ale odfrunęła od człowieka.

