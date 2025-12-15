Awaria wywrotki, ogromne korki na S8

Korek na trasie S8 Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Jak przekazał Klemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl korek sięga już ponad 10 kilometrów i ciągnie się aż do alei Prymasa Tysiąclecia.

O utrudnieniach informuje także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak wskazuje, do zdarzenia doszło na odcinku pomiędzy węzłami Wisłostrada i Modlińska. "Doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany 1 pas ruchu w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Utrudnienie powstało około godz. 15:40" - przekazują drogowcy.

Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 18.

