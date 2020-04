Zbadają przyczyny zakażeń koronawirusem w szkole pożarniczej

Zespół do spraw wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wystąpienia przypadków zakażania koronawirusem SARS-Cov-2 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie powołał w środę Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Znalazło się w nim siedem osób. Wszyscy spoza uczelni. Przewodniczącym został zastępca dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP Jacek Zalech.

Jak przekazał rzecznik PSP Krzysztof Batorski, grupa w piątek rozpoczęła pracę. - Zespół zwrócił się do SGSP o udostępnienie dokumentacji związanej ze sprawą. W najbliższy weekend członkowie odwiedzą ośrodki, gdzie przebywają podchorążowie w kwarantannie. Będą sprawdzać w jakich warunkach odbywa się kwarantanna. Porozmawiają też z podchorążymi na temat sytuacji w szkole - mówił.

Spędzają kwarantannę w całej Polsce

Jak już pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, 126 podchorążych spędza kwarantannę w SGSP w Warszawie, natomiast 176 zostało przewiezionych do jednostek organizacyjnych PSP w całej Polsce. Te osoby pojechały między innymi do Pionków na Mazowszu, szkoły podoficerskiej w Bydgoszczy i jej filii w Tylnej Górze, a także do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie i ośrodka szkolenia w Olsztynie. Przebywają w dwuosobowych pokojach, gdzie mają zapewnione wyżywienie i możliwość całodobowej konsultacji lekarskiej. - Mamy sygnały, że czują się bardzo dobre. Dostają codziennie pakiety żywieniowe, jedzenie jest podobno smaczne - zapewnił rzecznik.