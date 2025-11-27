Tak będzie wyglądało wejście na pierwszy podziemny przystanek tramwajowy

Antresola podziemnego przystanku tramwajowego Źródło: Tramwaje Warszawskie

W piątek nastąpi długo wyczekiwane otwarcie przejścia podziemnego pod peronami na Dworcu Zachodnim, łączącego Ochotę i Aleje Jerozolimskie z peronami kolejowymi i Wolą.

Za ścianą i przeszkleniami nowego przejścia wciąż toczą się prace związane z budową pierwszego podziemnego przystanku tramwajowego w stolicy. "Do czasu zakończenia jego budowy przestrzeń ta pozostanie zamknięta" - informują Tramwaje Warszawskie.

Jak na stacji metra

Zdradzają jednak, jak będzie wyglądała antresola, prowadząca na poziom -2, gdzie będą przyjeżdżały tramwaje. Przypomina ona przestrzeń na stacjach metra, nie będzie tam jednak bramek biletowych. Pasażerowie znajdą tam rozkłady jazdy oraz wyświetlacze tramwajowe i kolejowe. Jej wystrój jest spójny z tym, jak po modernizacji ma wyglądać cała stacja Warszawa Zachodnia.

"Antresola tramwajowa będzie miała dwa główne wejścia z tunelu pieszego -1 - od strony peronów kolejowych, jak i Alej Jerozolimskich. Na powierzchnię, na plac przydworcowy, będzie można dostać się za pomocą dwóch klatek schodowych i dwóch wind" - zapowiadają tramwajarze.

Na dwa perony tramwajowe zlokalizowane na poziomie -2 pasażerowie będą mogli dostać się z dwóch stron za pomocą schodów ruchomych. Po środku peronów będą także schody stałe i windy.

Antresola została fizycznie wydzielona od części kolejowej, żeby podziemny przystanek tramwajowy mógł funkcjonować w pełni niezależnie pod względem technicznym.

Pierwszy podziemny przystanek tramwajowy w stolicy

Podziemny przystanek tramwajowy pod Dworcem Zachodnim od strony Ochoty ma zostać uruchomiony w drugiej połowie 2026 roku. Obecnie jest on w budowie, w ramach nowej trasy tramwajowej w ciągu ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Będzie do niego prowadził tunel biegnący pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi.

W ramach inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem do Dworca Zachodniego. Będzie to pierwszy tunel tramwajowy w stolicy. Podziemny przystanek końcowy będzie połączony schodami ruchomymi i windami bezpośrednio z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej.

Prace w tunelu do Dworca Zachodniego Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwajem z Dworca Zachodniego na Ochotę i Wolę

Tramwajarze szacują, że z nowego połączenia do Dworca Zachodniego będzie korzystało ponad milion pasażerów rocznie. Powstająca trasa poprawi skomunikowanie stacji z centrum i południowymi dzielnicami Warszawy. Będzie też elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem.

Inwestycja, z racji swoich rozmiarów, została podzielona na etapy. Niektóre już funkcjonują, część znajduje się w budowie, a część w projektowaniu. Tramwaje Warszawskie prowadzą postępowanie przetargowe na projekt odcinka trasy od Dworca Zachodniego do ul. Kasprzaka na Woli. W ramach tego etapu będą mogły powstać kolejne podziemne przystanki tramwajowe.

Planowana linia tramwajowa z Woli do Dworca Zachodniego Źródło: UM Warszawa

