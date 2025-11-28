Samochody oblane żrącą substancją. Policja szuka sprawcy

Zniszczone samochody na Woli Źródło: tvnwarszawa.pl Zniszczone samochody na Woli Źródło: tvnwarszawa.pl Zniszczone samochody na Woli Źródło: tvnwarszawa.pl Zniszczone samochody na Woli Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystkie uszkodzone samochody stały na parkingach na Urlychowie, w rejonie ulic: Redutowej, Pustola i Sowińskiego. W połowie listopada, na lokalnej grupie w mediach społecznościowych, córka jednego z właścicieli oblanego samochodu opublikowała wpis ze zdjęciem zniszczeń i prośbą o pomoc w znalezieniu sprawcy.

Uszkodzenia powstały w nocy

W odpowiedzi na swój apel, od właścicieli kolejnych samochodów, otrzymała zdjęcia z odpryskami, spulchnieniami i wżerami na karoseriach.

Z opisów wynika, że do oblania pierwszego pojazdu doszło w połowie października. Ze zdjęć, które otrzymaliśmy od autorki wpisu, wynika także, że oblane zostały co najmniej cztery samochody. Na wszystkich widać charakterystyczne uszkodzenia na przednich drzwiach od strony kierowcy. Poszkodowani wskazali również, że zniszczenia powstały nocą, a ich pojazdy były zaparkowane prawidłowo.

Szkody na kilka tysięcy, śledztwo policji

W połowie listopada policjantów zawiadomił o zniszczeniach jeden poszkodowany właściciel. - Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny pojazdu, przyjęte zostało zgłoszenie, wstępna kwalifikacja dotyczy uszkodzenia mienia - mówi nadkomisarz Marta Sulowska, oficer prasowa z komendy rejonowej na Woli. - Straty zostały oszacowane na około trzy tysiące złotych - dodaje policjantka.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje, w szczególności nagrania z kamer w aucie lub monitoringu i mogą pomóc w ustaleniu sprawcy oraz okoliczności uszkodzenia zaparkowanych samochodów, proszone są o kontakt z policją.