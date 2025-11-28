Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Samochody oblane żrącą substancją. Policja szuka sprawcy

Zniszczone samochody na Woli
Zniszczone samochody na Woli
Źródło: tvnwarszawa.pl
Zniszczone samochody na Woli
Zniszczone samochody na Woli
Źródło: tvnwarszawa.pl
Zniszczone samochody na Woli
Zniszczone samochody na Woli
Źródło: tvnwarszawa.pl
Zniszczone samochody na Woli
Zniszczone samochody na Woli
Źródło: tvnwarszawa.pl
Na Woli kilka zaparkowanych samochodów zostało uszkodzonych w charakterystyczny sposób. Sprawę badają policjanci z komendy rejonowej.

Wszystkie uszkodzone samochody stały na parkingach na Urlychowie, w rejonie ulic: Redutowej, Pustola i Sowińskiego. W połowie listopada, na lokalnej grupie w mediach społecznościowych, córka jednego z właścicieli oblanego samochodu opublikowała wpis ze zdjęciem zniszczeń i prośbą o pomoc w znalezieniu sprawcy.

Uszkodzenia powstały w nocy

W odpowiedzi na swój apel, od właścicieli kolejnych samochodów, otrzymała zdjęcia z odpryskami, spulchnieniami i wżerami na karoseriach.

Z opisów wynika, że do oblania pierwszego pojazdu doszło w połowie października. Ze zdjęć, które otrzymaliśmy od autorki wpisu, wynika także, że oblane zostały co najmniej cztery samochody. Na wszystkich widać charakterystyczne uszkodzenia na przednich drzwiach od strony kierowcy. Poszkodowani wskazali również, że zniszczenia powstały nocą, a ich pojazdy były zaparkowane prawidłowo.

Szkody na kilka tysięcy, śledztwo policji

W połowie listopada policjantów zawiadomił o zniszczeniach jeden poszkodowany właściciel. - Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny pojazdu, przyjęte zostało zgłoszenie, wstępna kwalifikacja dotyczy uszkodzenia mienia - mówi nadkomisarz Marta Sulowska, oficer prasowa z komendy rejonowej na Woli. - Straty zostały oszacowane na około trzy tysiące złotych - dodaje policjantka.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje, w szczególności nagrania z kamer w aucie lub monitoringu i mogą pomóc w ustaleniu sprawcy oraz okoliczności uszkodzenia zaparkowanych samochodów, proszone są o kontakt z policją.

Autorka/Autor: aw/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Policjabezpieczeństwosamochody
Czytaj także:
Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Nowy most pod Warszawą gotowy. Jest data otwarcia
Okolice
"Łomiarz" skazany na 7 lat
"Łomiarz" niedługo skończy odbywać karę. Wiadomo, co dalej
TVN24
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Kolejny nocny zakaz sprzedaży alkoholu w podwarszawskim "obwarzanku"
Okolice
Jan Malicki, nagranie z monitoringu
Prokuratura uznała, że pobicia nie było. Sąd rozpatrzył zażalenie Jana Malickiego
Śródmieście
Niebawem w Warszawie rusza jarmark bożonarodzeniowy
Startuje świąteczny jarmark. Specjalne środki ostrożności
Śródmieście
W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace zaplanowali na dwa weekendy. Chcą zdążyć przed zimą
Targówek
policyjny radiowóz w nocy
O tej porze nie spodziewał się kontroli, stracił prawo jazdy
Okolice
Zawodnicy Legii Warszawa po meczu piłkarskiej Ligi Konferencji ze Spartą Praga
Trzecia porażka Legii w Europie
EUROSPORT
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pytają mieszkańców, czy chcą ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy
Okolice
Zimowy dzień
Apel o mądre dokarmianie ptaków
Śródmieście
Potrącenie 11-letniego chłopca, kierowca odjechał
11-letni chłopiec trafił do szpitala
Praga Południe
Antresola podziemnego przystanku tramwajowego
Tak będzie wyglądało wejście na pierwszy podziemny przystanek tramwajowy
Wola
Pieniądze, oszustwo (zdj. ilustracyjne)
Oszukiwali na "pracownika banku", "zdobyczami" chwalili się w sieci
Okolice
Skazany za pedofilię może ubiegać się o odszkodowanie, chociaż do przestępstwa się przyznał
Zaatakował nożem dwie kobiety. Grozi mu 20 lat więzienia
Okolice
Nowy węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu alei Niepodległości z Rakowiecką
Część Mokotowa bez tramwajów. W weekend prace przy Rakowieckiej
Mokotów
Kolizja na Patriotów. Z powodu uszkodzonej latarni ruch jest wstrzymany
Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie
Wawer
Straż graniczna na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Siłą próbował się dostać do rękawa prowadzącego do innego samolotu
Włochy
Stacja Wilanowska na linii M4 (na żółto)
Czwarta linia metra. Autonomiczne pociągi, trzy typy stacji
Dariusz Gałązka
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej
Śródmieście
Na S8 wywróciła się przyczepa z końmi
Na S8 przewróciła się przyczepka, w środku były dwa konie
Okolice
Ćwiczenia służb przy centrum handlowym Reduta i w Parku Szczęśliwickim
Ćwiczenia służb. W scenariuszu dywersanci przebrani za kurierów
Ochota
Pijany kierowca uderzył w radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca uderzył w nieoznakowany radiowóz
Okolice
Rozbity radiowóz
Radiowóz rozbity, policjanci w szpitalu. Tak doszło do wypadku
Bielany
Pijany operator wywrócił koparkę
Wywrócił koparkę i ukrył się w lesie. Był pijany
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Ulicami miasta szedł ze sklepowym wózkiem. Trafił do celi
Okolice
Zderzenie tira i osobówki na A2
Tir i samochód osobowy zderzyły się na autostradzie
Okolice
Wypadek na budowie w Radzyminie
Zawaliła się belka stropowa. Trzy osoby ranne
Okolice
Mężczyzna wjechał do rowu
Pościg, uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały
Okolice
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Śmierć w bramie przy Nowym Świecie. Biegły wyjaśnił, jak zginął Maciej
Alicja Glinianowicz
Kolizja na ulicy Leszno
"Zboczył z toru jazdy". Siedem aut uszkodzonych
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki