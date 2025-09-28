Jest odległy o ponad 150 kilometrów, dostrzegł go z Warszawy

Kluczowe fakty:

Dokumentowanie odległych obiektów to fotografia długodystansowa. Znajdują się one na linii horyzontu lub wręcz na krótki czas wyłaniają się "zza" niej.

Ten rodzaj fotografii nie jest możliwy zawsze - wymaga wystąpienia specyficznych warunków atmosferycznych. Najlepiej, gdy powietrze przy gruncie jest chłodne, a te wyżej - ciepłe, a noc bezchmurna, poprzedzoną ciepłym dniem. To sprzyja silnemu załamaniu światła, co umożliwia zobaczenie obiektów "normalnie" ukrytych za horyzontem.

Takie warunki pozwoliły sfotografować z tarasu wieżowca Varso Tower odległy o 151 kilometrów maszt nadajnika na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich (inna nazwa dla tego wzniesienia to Święty Krzyż). - Nie podejrzewałem, że on będzie widoczny. Byłem w szoku. Nikt tego wcześniej nie dokonał - mówi Kamil Siwek, autor fotografii rekordu.