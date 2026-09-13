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Wola

26-latek wspiął się na Varso Tower. Na dachu powitała go policja

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warszawa - Poppy Pix shutterstock_2187083707
Widok na Warszawę z 46. piętra Varso Tower
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Poppy Pix / Shutterstock
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Obywatel Francji wspiął się o poranku na elewację wieżowca Varso Tower, uznawanego za najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Na dachu czekała na niego policja. Mężczyzna został zatrzymany.

W niedzielę przed godziną 8 policjanci z Woli zostali zaalarmowani przez ochronę wieżowca Varso Tower u zbiegu Chmielnej i alei Jana Pawła II. Ze zgłoszenia wynikało, że po zewnętrznej ścianie budynku wspina się mężczyzna.

- Mężczyzna wszedł na dach, gdzie czekali na niego policjanci i strażacy z grupy wysokościowej. Mężczyzna dotarł na górę cały i zdrowy - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodaje, 26-letni Francuz został zatrzymany i pozostaje w dyspozycji wolskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności jego wspinaczki i zdecydują, czy mężczyzna może ponieść konsekwencje.

Miejsce zdarzenia zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony.

Najwyższy budynek w Unii Europejskiej

27 września 2025 roku inny Francuz, 24-letni wspinacz Titouan Leduc również wszedł na elewację Varso Tower bez żadnych zabezpieczeń. Dotarł na dach na wysokość 230 metrów, gdzie od razu zatrzymała go policja. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego.

Varso Tower jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej
Varso Tower jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej
Źródło zdjęcia: Poppy Pix / Shutterstock

Varso Tower na rogu ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II na warszawskiej Woli liczący 310 metrów (z iglicą), jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. Na wysokości 230 metrów (53. piętro budynku) znajduje się taras widokowy, który jest najwyżej położonym punktem widokowym w Unii Europejskiej.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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Tagi:
Policja
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