Wola 26-latek wspiął się na Varso Tower. Na dachu powitała go policja Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Widok na Warszawę z 46. piętra Varso Tower Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Poppy Pix / Shutterstock

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W niedzielę przed godziną 8 policjanci z Woli zostali zaalarmowani przez ochronę wieżowca Varso Tower u zbiegu Chmielnej i alei Jana Pawła II. Ze zgłoszenia wynikało, że po zewnętrznej ścianie budynku wspina się mężczyzna.

- Mężczyzna wszedł na dach, gdzie czekali na niego policjanci i strażacy z grupy wysokościowej. Mężczyzna dotarł na górę cały i zdrowy - informuje młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodaje, 26-letni Francuz został zatrzymany i pozostaje w dyspozycji wolskiej policji. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności jego wspinaczki i zdecydują, czy mężczyzna może ponieść konsekwencje.

Miejsce zdarzenia zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony.

Najwyższy budynek w Unii Europejskiej

27 września 2025 roku inny Francuz, 24-letni wspinacz Titouan Leduc również wszedł na elewację Varso Tower bez żadnych zabezpieczeń. Dotarł na dach na wysokość 230 metrów, gdzie od razu zatrzymała go policja. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego.

Varso Tower jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej Źródło zdjęcia: Poppy Pix / Shutterstock

Varso Tower na rogu ulicy Chmielnej i alei Jana Pawła II na warszawskiej Woli liczący 310 metrów (z iglicą), jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. Na wysokości 230 metrów (53. piętro budynku) znajduje się taras widokowy, który jest najwyżej położonym punktem widokowym w Unii Europejskiej.