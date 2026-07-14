Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

"Jak Polacy są razem, to nic ich nie złamie". To usłyszeli od powstańców, tak zareagowali

|
Błażej Król nagrał płytę dla Muzeum Powstania Warszawskiego
Błażej Król "Łączy nas..."
Źródło wideo: Leszek Szymański / PAP
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Płyta i koncert Błażeja Króla "Łączy nas..", spektakl w reżyserii Aleksandry Bielewicz "Było niegorąco", wystawa o modzie w czasie okupacji "Splot. Czy sukienka może być mundurem?", premiera albumu "Fotograf na wojnie. 36 klatek". To główne punkty programu kulturalnego towarzyszącego obchodom 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Płyta i promujący ją koncert w Parku Wolności to tradycja kolejnych rocznic wybuchu powstania. Tym razem muzealnicy zaprosili do współpracy wokalistę i muzyka Błażeja Króla. Jak zdradził podczas wtorkowej konferencji prasowej artysta, nie było to pierwsze ich zaproszenie. Ale pierwsze przyjęte.

- Wcześniej z ignorancji i niewiedzy odmawiałem, bo historia to dla mnie głównie daty - przyznał. Nie pomagał też brak związków z Warszawą, bo Król pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego i mieszka w tamtych stronach. - Był też strach, że nie uniosę, że to za poważne, że nie znajdę miejsca w tym mocnym temacie. Do tego nie znoszę romantyzowania wojny. Ale spotkanie z panem dyrektorem, przechadzka po muzeum, odmieniły mi to - wspominał.

W decyzji pomogła też postawa ekipy muzeum, która dała mu wolną rękę w podejściu do zadania. - Otwartość wszystkich na ugryzienie tematu na mój sposób, czyli emocja, impresja, urywek, fragment sytuacji, które mogłyby się wydarzyć wtedy - opowiadał o albumie "Łączy nas…" artysta. - Początkowo album miał się nazywać "Łączy nas strach", ale to był zbyt straszny tytuł, zbyt naprowadzał na odpowiedź. A te trzy kropki dają możliwość stworzenia swojego odniesienia - tłumaczył Błażej Król. Ale strach jako jeden z motywów przewodnich pozostał.

Na płycie pojawią się goście: Andrzej Piaseczny (po linii skojarzeń z latami 90., bo w takim duchu utrzymany jest album) i Daria ze Śląska (tu autor docenił jej "piękny i tajemniczy głos"). Będzie też chór dziecięcy.

Płyta pojawi się w sklepach i streamingu 25 lipca. Tego samego dnia w Parku Wolności odbędzie się premierowy koncert, który będzie można obejrzeć również na antenie TVN24 i w portalu tvn24.pl.

Błażej Król i Jan Ołdakowski
Błażej Król i Jan Ołdakowski
Źródło zdjęcia: MPW

Tysiące śpiewają (nie)zakazane piosenki

Muzycznie będzie również 1 sierpnia na Placu Piłsudskiego, gdzie wieczorem mieszkańcy i mieszkanki spotykają się, by zaśpiewać wspólnie z orkiestrą powstańcze (nie)zakazane piosenki. - Śpiewanie na Placu Piłsudskiego jest wyjątkowym momentem, kiedy - mam wrażenie - śpiewa cała Warszawa. To taka klamra, która zamyka dzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Gromadzi dziesiątki tysięcy ludzi na placu i nawet dwa miliony oglądające to w telewizji - mówił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Przyznał, że gdy dwie dekady temu rodził się ten pomysł, miał wątpliwości, czy spotka się z tak ogromnym zainteresowaniem. - Początkowo nie wierzyłem, że ludzie mogą razem śpiewać i że to będzie taka frajda. Pracując nad programem, szukaliśmy takich wydarzeń, które będą łączyć, w których nieznający się ludzie będą coś robić razem. Uważaliśmy, że to jest trochę DNA powstania, rodzaj przesłania od powstańców, którzy zawsze mówili nam, że jak Polacy są razem, to nic ich nie złamie - wspominał dyrektor.

Wspólnotowe źródła ma także Masa Powstańcza, czyli rowerowy przejazd ulicami miasta, szlakiem wydarzeń z sierpnia 1944 roku. W tym toku trasa prowadzi przez Ochotę i Mokotów. Wydarzenie zaplanowano na 2 sierpnia.

Teatralna opowieść o "potwornym paradoksie"

Stałym elementem obchodów jest także spektakl teatralny z premierą 1 sierpnia o północy (kolejne pokazy w dniach 3-6 sierpnia). - Powstanie jest wydarzeniem trudnym. W jego historii jest zaklęty paradoks, że na początku mamy pięknych młodych ludzi, którzy zdecydowali się jako ochotnicy pójść do walki, bo rozumieli, że tylko w ten sposób mogą odzyskać wolność osobistą i państwową. A na koniec mamy miasto ruin. Język sztuki idealnie nadaje się do opowiadania tego potwornego paradoksu - wyjaśniał genezę teatru w muzealnej Sali pod Liberatorem dyrektor Ołdakowski.

W tym roku zaproszono do współpracy reżyserkę Aleksandrę Bielewicz. Jej spektakl "Było niegorąco" jest próbą zmierzenia się pytaniem: jak zachować pamięć o Powstaniu Warszawskim, aby przetrwała próbę czasu? Inspiracją były poetyckie teksty Anny Świrszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego, ale historia i poezja zostały osadzone we współczesnych realiach.

Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Modą w okupanta

Z okazji 82. rocznicy powstańczego zrywu ukaże się album "Fotograf na wojnie. 36 klatek", prezentujący blisko 200 kadrów z wykonanych przez prasowych sprawozdawców wojennych, czyli fotografów działających w strukturach Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Wybór tych zdjęć będzie prezentowany również w plenerze - na ogrodzeniu Łazienek Królewskich.

Natomiast w budynku muzeum przygotowano wystawę pod tytułem "Splot. Czy sukienka może być mundurem?" (od 29 lipca). "Wystawa pokazuje przemianę mieszkańca przedwojennej Warszawy w powstańca. Od eleganckiej metropolii, przez okupacyjne przeróbki ubrań, aż po walkę w cywilnych strojach i narodziny powstańca oznaczonego opaską" - czytamy w zapowiedzi.

- Słuchałem opowieści powstańców, także opowieści rodzinnych, jak ważne było dbanie o strój w czasie okupacji w Warszawie. Był taki społeczny przymus dbania o ubrania. Styl, szyk, moda cały czas obowiązywały. Nie tylko, żeby fajnie wyglądać, ale żeby pokazać Niemcom, że ich plan przekształcenia Warszawiaków w podludzi, nie powiódł się, że oni dalej potrafią wyglądać elegancko. W ten sposób Warszawa też walczyła z Trzecią Rzeszą - opowiadał o idei wystawy dyrektor.

Godzina W bez rac

Najważniejsza będzie jednak jak zawsze Godzina W. Punktualnie o 17.00 Warszawa zatrzyma się, by w milczeniu oddać hołd bohaterom i bohaterkom z sierpnia 1944 roku. Tych, którym nie odpowiada estetyka racowisk, muzeum zaprasza do siebie. Po godzinie 15 uruchamia plenerowe studio, gdzie będzie można wysłuchać rozmów ze świadkami historii, ekspertkami czy organizatorami obchodów.

- To inicjatywa pracowników muzeum. Zaczęliśmy zapraszać ludzi, którym zbyt jaskrawe formy czczenia Godziny W, nie odpowiadają. To wydarzenie adresowane przede wszystkim do rodzin i młodych ludzi. Jest okazja do spędzenia czasu z powstańcami, do rozmowy z nimi. To coś pomiędzy zjazdem rodzinnym a studiem otwartym. To młody projekt, ale co roku przychodzi coraz więcej osób - opisywał Jan Ołdakowski.

W tym samym czasie w rozsianych po mieście 380 miejscach związanych z historią Powstania Warszawskiego pojawią się wolontariusze i harcerze. W ramach akcji "Wolność łączy" będą wręczać pamiątkowe przypinki ze znakiem Polski Walczącej i opowiadać, co działo się w tych miejscach.

Nie zabraknie również uroczystości oficjalnych. Na 26 lipca zaplanowano mszę, a 30 lipca prezydenci Polski i Warszawy spotkają się z uczestniczkami i uczestnikami powstania oraz z ich rodzinami w Parku Wolności.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Historia WarszawyPowstanie WarszawskieMuzyka
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
40-latek został zatrzymany
Wpadł przez przyciemniane szyby. Prowadził mimo czterech sądowych zakazów
Wilanów
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego zastępcy Karolina Bober i Tomasz Mencina oraz wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz podczas sesji Rady Warszawy
Kto na miejsce zdymisjonowanych wiceprezydentek? Trzaskowski już wie
Śródmieście
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Koniec z "piraceniem" na moście. Będzie odcinkowy pomiar
Śródmieście
Alaksandra Hierasimienia
Białoruska pływaczka zaatakowana na Dworcu Zachodnim
Ochota
Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Przeskalowane skrzyżowanie się zmieni. Rusza remont
Wola
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
Masowe kontrole hulajnóg i rowerów. Wystawiono ponad 70 mandatów
Ulice
Straż pomogła dziewczynce w powrocie na brzeg
O krok od tragedii. "Naszemu koledze gratulujemy bohaterskiej postawy"
Okolice
Urząd Dzielnicy Ursynów
Radni KO murem za burmistrzem dzielnicy. "Zadania realizuje perfekcyjnie"
Ursynów
Reklama Muzeum Sztuki Nowoczesnej na budynku przy Alejach Jerozolimskich
Reklama muzeum na zabytkowym budynku. "Popełniliśmy błąd"
Śródmieście
Warszawski Szpital Południowy
Nieprawidłowości w prosektorium. Ruch Naczelnej Izby Lekarskiej
Ursynów
Tłumy na przystanku Warszawa Służewiec
Awaria pociągu przy przystanku Aleje Jerozolimskie. Utrudnienia
Komunikacja
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Koniec procesu po tragicznym wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Alicja Glinianowicz
Policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie
Ogień z altany przeniósł się na auta. Podejrzany o podpalenie wpadł przez monitoring
Praga Północ
System Of A Down i Bad Bunny zagrają na Narodowym
Koncertowy tydzień na Narodowym. Bad Bunny i System of a Down. Jak dojechać na stadion?
Praga Południe
Policja zatrzymała 57-latka
Kradzionym autem uderzył w słup, był nietrzeźwy
Okolice
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Utrudnienia między Falenicą i Otwockiem
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Były opóźnienia na kolei
Okolice
Wypadek w miejscowości Mogielnica
Auto wbiło się w drzewo i rozpadło, kierowca nie przeżył
Okolice
Policja zatrzymała cztery osoby
Policja: kradli tożsamość innych osób, zakładali konta i zaciągali pożyczki
Wola
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Chcą uchronić architektoniczną perełkę, apelują do konserwatora zabytków
Śródmieście
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Mury dawnej synagogi i drobne przedmioty. Nowe odkrycia na cmentarzu
Wola
Atak nożownika w Starej Kornicy
Grozi mu dożywocie za atak na wójt. Nowe informacje w sprawie nożownika
Okolice
Mężczyzna był poszukiwany, wpadł na Pradze
Próbował uciec strażnikom, później sam przyznał, że jest poszukiwany
Praga Północ
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Deszcz podmył tory tramwajowe
Śródmieście
Kolejne odkrycia badaczy w Wiśle (zdj. ilustracyjne)
Wyglądały jak kawałki kory, okazały się skarbem sprzed tysięcy lat
Śródmieście
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Miał planować zabójstwo kilkunastu policjantów, w tym komendanta. Trafi do aresztu
Robert Zieliński
Teren w okolicach stawów w Głoskowie
Chcą budować osiedle w pobliżu stawów. "Absurdalny pomysł"
Głosków
Policjanci zatrzymali kierowcę i pasażera
Próba ucieczki i zamiana miejscami. Byli nietrzeźwi i wieźli dzieci
Mazowieckie
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Grupa złodziei samochodów rozbita. 21 osób z zarzutami
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Warszawie
Śmiertelne potrącenie rowerzysty przez autokar w Warszawie
Wola
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Atak na policjantów. Kastety na dłoniach, maczeta w plecaku
Ursynów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki