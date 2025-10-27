Logo TVN Warszawa
Włochy

Koniec remontu drogi startowej na Lotnisku Chopina

Lotnisko Chopina zakończyło remont jednej z dwóch dróg startowych. Przedstawiciele portu lotniczego pokazali przy okazji, jak wyglądało nocne frezowanie ich skrzyżowania. W sumie niemal 20 procent pasa zyskało nową nawierzchnię.

Prace na Lotnisku Chopina rozpoczęły się pod koniec września. Służby zajmowały się remontem drogi startowej numer 1. Przez miesiąc była ona wyłączona z użytkowania. Samoloty korzystały wyłącznie z drogi startowej numer 3.

"Na dzień przed planowanym terminem - uruchomiliśmy do użycia operacyjnego drogę startową numer 1" - poinformowali w sobotę przedstawiciele Lotniska Chopina. "W sumie wymieniliśmy obszar około 24 tysięcy metrów kwadratowych, co stanowi prawie 20 procent całości drogi" - dodali.

Zakres remontu obejmował naprawę nawierzchni oraz wymianę jej górnej warstwy i podbudowy. Ostatni raz ten odcinek był naprawiany około 15 lat temu.

Dodatkowo w ramach prac przeprowadzony został nocny remont skrzyżowania obu dróg startowych. Jak wyjaśniono, wiązało się to z całkowitym nocnym zamknięciem portu lotniczego.

Dwie drogi startowe

Samoloty podchodzące do lądowań i startujące na Lotnisku Chopina korzystają z dwóch dróg startowych.

Droga numer jeden przebiega w taki sposób, że maszyny pojawiają się na kierunku Ursus - Ursynów (kierunek 11-29).

Droga numer trzy obsługuje loty na kierunku Piaseczno - Włochy - Ochota - Bemowo (kierunek 15-33).

Przykładowo maszyny korzystające z drogi numer trzy mogą być widzialne i słyszalne dla mieszkańców Piaseczna, Józefosławia, Lesznowoli, Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii czy Tarczyna.

