Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Wszystkie operacje lotnicze na Lotnisku Chopina będą prowadzone na drodze startowej nr 3 (w osi Bemowo-Włochy-Piaseczno). Jest to spowodowane bieżącymi pracami technicznymi wykonywanymi na drodze startowej nr 1" - poinformowało Lotnisko Chopina w komunikacie.

"Wszystkie działania związane z prowadzonymi pracami mają na celu zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszej infrastruktury" - podkreślono w komunikacie.

Przedstawiciele portu lotniczego szacują, że prace na pasie startowym numer 1 zakończą się w środę, 25 lutego.

📣Uprzejmie informujemy, że z uwagi konieczność przeprowadzenia doraźnych prac technicznych, droga startowa nr 1 pozostaje zamknięta do środy 25.02.2026.



Informacje nt. sytuacji są na bieżąco aktualizowane na stronie lotniska - https://t.co/50VT3R2jpL pic.twitter.com/nI5Q4FCS3l — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) February 24, 2026 Rozwiń

Dwie drogi samolotów

Samoloty podchodzące do lądowań i startujące na Lotnisku Chopina korzystają z dwóch dróg startowych.

Droga numer jeden przebiega w taki sposób, że maszyny pojawiają się na kierunku Ursus - Ursynów (kierunek 11-29).

Droga numer trzy obsługuje loty na kierunku Piaseczno - Włochy - Ochota - Bemowo (kierunek 15-33).

Przykładowo maszyny korzystające z drogi numer trzy mogą być widzialne i słyszalne dla mieszkańców Piaseczna, Józefosławia, Lesznowoli, Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii czy Tarczyna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Dariusz Gałązka