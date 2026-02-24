Jedna z dróg startowych na Okęciu zamknięta

"Wszystkie operacje lotnicze na Lotnisku Chopina będą prowadzone na drodze startowej nr 3 (w osi Bemowo-Włochy-Piaseczno). Jest to spowodowane bieżącymi pracami technicznymi wykonywanymi na drodze startowej nr 1" - poinformowało Lotnisko Chopina w komunikacie.
"Wszystkie działania związane z prowadzonymi pracami mają na celu zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszej infrastruktury" - podkreślono w komunikacie.
Przedstawiciele portu lotniczego szacują, że prace na pasie startowym numer 1 zakończą się w środę, 25 lutego.
Dwie drogi samolotów
Samoloty podchodzące do lądowań i startujące na Lotnisku Chopina korzystają z dwóch dróg startowych.
Droga numer jeden przebiega w taki sposób, że maszyny pojawiają się na kierunku Ursus - Ursynów (kierunek 11-29).
Droga numer trzy obsługuje loty na kierunku Piaseczno - Włochy - Ochota - Bemowo (kierunek 15-33).
Przykładowo maszyny korzystające z drogi numer trzy mogą być widzialne i słyszalne dla mieszkańców Piaseczna, Józefosławia, Lesznowoli, Konstancina-Jeziorny, Góry Kalwarii czy Tarczyna.
