Włochy

Na Lotnisku Chopina zatrzymano cudzoziemca ściganego w sprawie zbrodni wojennych

Straż Graniczna na lotnisku
Porzucony bagaż i akcja służb na Lotnisku Chopina
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Prokuratura Okręgowa w Warszawie powiadomiła o zatrzymaniu obywatela Serbii i Kanady Zivko Z. 79-latek ścigany był Europejskim Nakazem Aresztowania przez władze chorwackie, które zarzucają mu udział w działaniach wojennych przeciwko ludności cywilnej.

- Na lotnisku Chopina zatrzymano 79-letniego obywatela Serbii i Kanady Zivko Z. Mężczyzna ścigany był przez władze chorwackie w celu przeprowadzenia postępowania karnego ws. zbrodni wojennych przeciwko ludności cywilnej - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania

Europejski nakaz aresztowania został wydany przez Sąd Powiatowy w Zagrzebiu.

Jak przekazał prokurator Skiba: Zivko Z. był poszukiwany przez organy chorwackiego wymiaru sprawiedliwości w związku z tym, że w sierpniu, wrześniu i październiku 1991 r. w Grubisno Polje w Chorwacji, podczas konfliktu zbrojnego, jako komisarz polityczny oddziału Bilogorski z siedzibą w Velika Peratovica wraz z innymi osobami wydawał rozkazy i osobiście uczestniczył w działaniach, a także wiedział, że jego podwładni działali niezgodnie z prawem pozbawiając wolności, torturując, krzywdząc fizycznie i zabijając cywili, rabując majątek ruchomy, podpalając domy i budynki handlowe i nie podjął on niezbędnych środków w celu zapobieżenia i stłumienia takich nielegalnych działań, akceptując, że podwładni członkowie jego jednostek będą je kontynuować.

- Ponadto podczas wojny domowej w Chorwacji, wbrew zasadom prawa międzynarodowego (konwencje genewskie), jako członek serbskich sił paramilitarnych, zatrzymał ośmiu cywili i zabrał ich do prowizorycznego więzienia w Veliki Peratovac, gdzie ich torturował zaś jednego z cywili postrzelił w czasie ucieczki z karabinu automatycznego, zadając mu ciężkie obrażenia - dodał rzecznik prokuratury.

Czyny te są zagrożone w chorwackim prawie karą 20 lat więzienia. Natomiast w polskim prawie karnym przestępstwo takie zagrożone jest karą od 5 do 25 lat więzienia.

Nie przyznał się

Zivko Z. został przesłuchany w charakterze ściganego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, nie przyznał się do popełniania czynów wskazanych w ENA.

Sąd Okręgowy w Warszawie zastosował wobec mężczyzny siedmiodniowy areszt. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów od strony chorwackiej, prokuratura we wtorek skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek w przedmiocie przekazania osoby ściganej ENA, a także o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Uciekał trasą S8, szutrową drogą i przez pole. Udaremniona próba przemytu migrantów
Okolice
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. Dwa zarzuty i areszt dla 44-latka
Śródmieście
Zniszczył jadłodzielnię. Wpadł w ręce policji
Zniszczył jadłodzielnię, w chwili zatrzymania miał przy sobie amfetaminę
Okolice

Autorka/Autor: ag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Śląski Oddział Straży Granicznej

Straż GranicznaProkuraturaposzukiwani
