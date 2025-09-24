Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka, wypisano pacjentów jednego z oddziałów

Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

"Otrzymaliśmy informację o przekroczeniu parametrów mikrobiologicznych w ciepłej wodzie użytkowej i konieczności przeprowadzenia dekontaminacji instalacji cieplej wody użytkowej oraz wstrzymania używania pryszniców w Klinice Rehabilitacji" - przekazała Katarzyna Gardzińska z Centrum Zdrowia Dziecka.

Czym jest dekontaminacja instalacji wodnej? Polega ona na usunięciu zanieczyszczeń i mikroorganizmów. Jest to możliwe przy zastosowaniu metody chemicznej (np. przy użyciu chloru, nadwodorotlenku lub kwasu nadoctowego) lub termicznej (podgrzewanie wody do wysokiej temperatury).

"Działania naprawcze zostały wdrożone od razu po otrzymaniu informacji, od wczoraj trwa dezynfekcja termiczna instalacji ciepłej wody użytkowej" - poinformowała Gardzińska.

W związku z sytuacją podjęto decyzję o wypisaniu pacjentów ze stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji. Poradnia Rehabilitacyjna, Oddział Dzienny Rehabilitacji oraz pozostałe Kliniki w Centrum Zdrowia Dziecka funkcjonują bez zmian i przyjmują pacjentów zgodnie z planem.

