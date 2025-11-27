Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie

Do kolizji doszło po godzinie 15, na wysokości skrzyżowania Patriotów z Podkowy. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o latarni wiszącej nad jezdnią, na miejscu działa jeden zastęp, ruch jest wstrzymany - mówi starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.
Wstrzymanie ruchu na wschodniej jezdni Patriotów powoduje duże utrudnienia w ruchu. To ważna arteria łącząca stolicę z Józefowem i Otwockiem. Kierowcom do dyspozycji pozostaje jezdnia po drugiej stronie linii kolejowej.
Autorka/Autor: aw/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl