Uszkodzona latarnia i zablokowany ruch na ważnej trasie

Do kolizji doszło po godzinie 15, na wysokości skrzyżowania Patriotów z Podkowy. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o latarni wiszącej nad jezdnią, na miejscu działa jeden zastęp, ruch jest wstrzymany - mówi starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

Utrudnienia na ważne wylotówce Źródło: tvnwarszawa.pl

Wstrzymanie ruchu na wschodniej jezdni Patriotów powoduje duże utrudnienia w ruchu. To ważna arteria łącząca stolicę z Józefowem i Otwockiem. Kierowcom do dyspozycji pozostaje jezdnia po drugiej stronie linii kolejowej.

