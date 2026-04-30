Wawer SKM-ki wracają na trasę do Otwocka

Marcin Mochocki (PKP PLK) o pracach na linii otwockiej

"Od 1 maja na odcinek Warszawa Wawer - Otwock wracają pociągi aglomeracyjne Szybkiej Kolei Miejskiej" - poinformował w czwartek wieczorem Rafał Wielgusiak z zespołu prasowego spółki PKP PLK.

Pierwotnie zarówno pociągi Kolei Mazowieckich, jak i SKM miały wrócić na tymczasowo zamkniętą linię otwocką w poniedziałek, 27 kwietnia. Tak się jednak nie stało i do ruchu na odcinku Warszawa Wawer - Otwock dopuszczono tylko część składów KM. Jak powiedział nam w poniedziałek Marcin Mochocki, dyrektor ds. realizacji inwestycji w PKP PLK, problemem okazało się dostosowanie urządzeń sterowania ruchem, które mają często po kilkadziesiąt lat. Wszystkie inne prace w zakresie torów, peronów, energetyki i dróg udało się zrealizować w ciągu dwutygodniowego zamknięcia. - Wykonawca niedostatecznie skutecznie oszacował czas przebudowy kilkudziesięcioletnich urządzeń kierowania ruchem - dodał Mochocki.

Gigantyczna inwestycja

W październiku ubiegłego roku kolejarze podpisali umowę dotyczącą modernizacji i rozbudowy ostatniego odcinka trasy Warszawa Wschodnia-Lublin, czyli fragmentu od stacji Warszawa Wawer do Otwocka (zwanego też linią otwocką). Wykonawcą prac została firma Trakcja. Linia zyska dwa dodatkowe tory, dzięki którym ruch dalekobieżny zostanie rozdzielony od lokalnego.

W ramach inwestycji powstanie 20 nowych przejść pod torami. Zlikwidowane zostaną cztery przejazdy w poziomie jezdni. Zastąpią je trzy tunele: w Radości (Panny Wodnej-Izbicka), Falenicy (Walcownicza-Izbicka) i Józefowie (Cicha-Matejki) oraz jeden wiadukt na granicy Warszawy i Józefowa, w rejonie ulic Werbeny i Brucknera.

Przebudowanych zostanie osiem przystanków: Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Michalin, Józefów, Otwock Świder oraz stacja Warszawa Falenica. Każdy z nich zyska system informacji pasażerskiej, udogodnienia dla osób mających problem z mobilnością. Na stacji w Falenicy zakres prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Pod ochrona są tu m.in. skrzydlate wiaty.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na rok 2028.