Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

"Muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami"

Plakat koncertu "Harmonia różnorodności"
Plakat koncertu "Harmonia różnorodności"
Źródło: Centrum Myśli Jana Pawła II
W Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy odbędzie się koncert "Harmonia różnorodności". Jak zaznaczyli organizatorzy, będzie to muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami duchowymi i estetycznymi.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 26 października o godz. 17.00 w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy - poinformowało Centrum Myśli Jana Pawła II. Data nie jest przypadkowa, to w przededniu 39. rocznicy spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami religii świata w Asyżu.

"'Harmonia różnorodności' stanowi muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami duchowymi i estetycznymi, tak bardzo potrzebnego w czasie, gdy światem targają wojny, także te z konfliktami religijnymi w tle" - wyjaśnili.

Spisane na jednej kartce podczas podróży

Cytowany w komunikacie badacz, edukator i kurator koncertu Michał Mendyk zaznaczył, że zaprosił do współpracy światowej sławy artystów, by połączyć różne tradycje kulturowe we wspólnym wykonaniu utworu "In C" Terry’ego Rileya.

Wyjaśnił, że "In C" Terry’ego Rileya to "jedno z najważniejszych dzieł muzycznych XX wieku" spisane w 1964 roku na jednej kartce podczas podróży autobusem. Od tego czasu wykonywano je na wszystkich kontynentach w setkach różnych wersji: klasycznych, jazzowych, rockowych, afrykańskich, chińskich czy indyjskich. Wykonawcami 53 prostych melodii Rileya mogą być zarówno wybitni wirtuozi, jak i początkujący muzycy.

"W tej muzyce nie chodzi o perfekcyjny warsztat czy dokładne odczytanie nut. Najważniejsze jest wzajemne słuchanie i reagowanie na to, co mają do powiedzenia inni wykonawcy. Czasem melodie układają się w harmonijny splot, czasem pojawia się odrobina chaosu - ale dzięki wzajemnemu szacunkowi muzycy zawsze się odnajdują. Efektem jest dzieło o wyjątkowej urodzie, wprawiające słuchacza w radosny trans" - podkreślił Mendyk.

Wszystkie melodie "In C" napisane są w skali C-dur - najbardziej uniwersalnej tonacji muzycznej, znanej w basenie Morza Śródziemnego od 2500 lat i obecnej w kulturach całego świata.

Plakat koncert "Harmonia różnorodności"
Plakat koncert "Harmonia różnorodności"
Źródło: Centrum Myśli Jana Pawła II

"Fascynujący eksperyment muzyczny"

Podczas koncertu wykonane zostaną również fragmenty monumentalnego cyklu "The Great Learning" Corneliusa Cardewa, opartego na traktacie Konfucjusza.

"To fascynujący eksperyment muzyczny, w którym profesjonaliści i amatorzy tworzą wspólnie złożoną muzykę poprzez podstawowe ludzkie gesty - na przykład wzajemne dostrajanie głosów" - wyjaśnili.

Podczas koncertu będzie można także obejrzeć wystawę prac wykonanych przez uczestników warsztatów międzykulturowych stanowiących jeden z komponentów projektu Mosty Dialogu. W warsztatach wzięli udział podopieczni pięciu świetlic pozaszkolnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Monte Cassino, Obozowa, Śródmieście, Targówek, Ursynów).

Spotkania w Asyżu, 13 religii razem

Przedstawiciele różnych religii świata 27 października 1986 roku przyjechali na zaproszenie Jana Pawła II do Asyżu, by uczestniczyć w Światowym Dniu Modlitwy o Pokój. Zaproszenie papieża przyjęło 47 delegacji reprezentujących 13 religii: chrześcijaństwo, judaizm, islam, buddyzm, hinduizm, dżinizm, sikhizm, zaratusztrianizm i kilka tradycyjnych religii Afryki i Ameryki.

Ze strony chrześcijańskiej przybyli prawosławni, wschodnie Kościoły niechalcedońskie, anglikanie, starokatolicy i protestanci - luteranie, reformowani, metodyści, baptyści, mennonici, kwakrzy, Uczniowie Chrystusa, brat Roger i mnisi ze Wspólnoty Taizé, a także Światowa Rada Kościołów oraz międzynarodowe stowarzyszenia młodzieży chrześcijańskiej YMCA i YWCA.

Elementem spotkania były krótkie modlitwy, które w ustalonej kolejności odmówili wszyscy uczestnicy na dziedzińcu przed bazyliką św. Franciszka.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Centrum Myśli Jana Pawła II

Udostępnij:
TAGI:
Muzykakoncert
Czytaj także:
Napad na ulicy Teligi
Napad pod bankiem. Złodziej ukradł dużą sumę
Ursynów
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura chce umorzenia sprawy
Okolice
Niemiecki nalot bombowy na powstańczą redutę PWPW
Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę
Piotr Bakalarski
Uroczystości pogrzebowe profesora Adama Strzembosza w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie
Prof. Adam Strzembosz spoczął na Starych Powązkach
Żoliborz
Ponad 2 mld zł z KPO zostanie przeznaczone na inwestycje tramwajowe
Dwa miliardy dla tramwajów. Wraca obietnica tras na Gocław i Zieloną Białołękę
Białołęka
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Pirotechnika i drony. Alert RCB ostrzega przed głośnymi ćwiczeniami
Ochota
Arena Ursynów przejdzie modernizację
Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz
Ursynów
Sprawca kolizji podpalił cudze auto
Niemal wjechał w inne auto, później je podpalił. Był pijany i wiózł narkotyki
Okolice
Porzucone fragmenty sprzętu wędkarskiego zagrażają ptakom
Nie tylko ryby na haczyku. Ptaki ofiarami wędkarzy
Śródmieście
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
W miejscu biurowca, który dał początek Mordorowi, budują prywatny akademik
Mokotów
Straż Graniczna na lotnisku
Na Lotnisku Chopina zatrzymano cudzoziemca ściganego w sprawie zbrodni wojennych
Włochy
Nie wie, kim jest
Kim jest ta kobieta? Znaleźli ją wcześnie rano w kościele
Praga Południe
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. Dwa zarzuty i areszt dla 44-latka
Śródmieście
Zniszczył jadłodzielnię. Wpadł w ręce policji
Zniszczył jadłodzielnię, w chwili zatrzymania miał przy sobie amfetaminę
Okolice
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Atak przed lokalnym sklepem. Pchnęła nożem własną matkę
Okolice
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Uciekał trasą S8, szutrową drogą i przez pole. Udaremniona próba przemytu migrantów
Okolice
Kompleks dawnej drukarni PAP na Pradze Południe
Był jednym z największych w Europie. Kompleks drukarni zabytkiem
Praga Południe
Modernizacja stacji PKP Ursus Północny
Jeden peron "stacji jak z horroru" już nie straszy. Co z drugim?
Ursus
Policjanci rozbili narkobiznes
Rodzinny narkobiznes. W mieszkaniu marihuana i pół miliona w gotówce
Śródmieście
Inwestycja przy ulicy Podgórnej w Wieliszewie
W pozwoleniu był budynek jednorodzinny, na działce stanął blok
Dariusz Gałązka
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
Komunikacja
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Na scenie artyści i politycy. Wręczono nagrody Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
Okolice
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
Śródmieście
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
Śródmieście
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
Śródmieście
Katarzyna Wagner nową dyrektorką Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę
Śródmieście
Do zdarzenia doszło na terenie leśnym Olszynki Grochowskiej (zdj. ilustracyjne)
Chciał zdetonować ładunek wybuchowy na terenie miejskiego lasu. Usłyszał zarzuty
Praga Południe
Nowy stadion Skry zmienia regulamin
Uczniowie nie mogli korzystać z nowego stadionu Skry. Po interwencji się to zmieni
Ochota
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki