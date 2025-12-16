Zderzenie z miejskim autobusem

Do kolizji doszło przy skrzyżowaniu z ulicą Nowoursynowską.
Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej. - Zderzyły się autobus i samochód osobowy. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - przekazał kpt. Łukasz Zagdański ze stołecznej straży pożarnej. Zablokowany był prawy pas Doliny, w kierunku Pragi-Południe.
O szczegóły zapytaliśmy Miejskie Zakłady autobusowe. - To kolizja autobusu linii 317. Nie było osób poszkodowanych. Trasa jest już drożna - poinformował Adam Stawicki, rzecznik prasowy MZA.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Marcin Drążyk