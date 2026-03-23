Przestał spłacać raty, samochodu nie oddał

Mieszkaniec Ursynowa podpisał umowę leasingową na samochód o wartości blisko 90 tysięcy złotych. Przestał jednak spłacać raty.
"Wszelkie środki podjęte przez leasingodawcę zmierzające do porozumienia nie przyniosły efektu, a pojazd nie został zwrócony w wyznaczonym terminie. Mężczyzna zaczął też unikać kontaktu. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa trafiło do policjantów z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą mokotowskiej komendy" - informuje asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.
Policjanci szybko ustalili, gdzie przebywa 32-latek. Został zatrzymany i usłyszał zarzut, grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Odnaleźli też auto, które wróciło do firmy leasingowej.
