Wypadek na Wisłostradzie. Skuterzysta trafił do szpitala

Na Wisłostradzie doszło do wypadku z udziałem skutera i samochodu osobowego. Jak podaje policja, kierowca jednośladu został zabrany do szpitala.

Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie około godziny 14.45. - Przy skrzyżowaniu Wybrzeża Gdańskiego i ulicy Boleść doszło do zderzenia skutera i smarta. Kierujący skuterem został zabrany do szpitala. Policjanci ustalają na miejscu okoliczności tego zdarzenia - informuje Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejsce wezwano także straż pożarną i pogotowie ratunkowe. - Strażacy udzielali mężczyźnie pomocy aż do momentu przyjazdu pogotowia. Po przyjeździe ratowników, został on zabrany na noszach do karetki - dowiedział się nasz reporter Tomasz Zieliński.