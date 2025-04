"Mamy rynek zamawiającego". Inwestycyjne przyspieszenie na drogach i ścieżkach

Budowa placu Centralnego Źródło: Olek Klekocki / tvnwarszawa.pl

Wykonawcy ostro biją się o kontrakty na miejskie inwestycje w Warszawie. Urzędnicy przyznają, że oferty zazwyczaj są niższe od kwot wpisanych w kosztorysy. Sprzyja także pogoda. O planach inwestycyjnych na najbliższe miesiące opowiadał w środę dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.

Kluczowe fakty: Budowa tzw. placu centralnego przed Pałacem Kultury i Nauki jest już na finiszu. Zasadzono wszystkie drzewa, trwają nasadzenia zieleni niskiej.

W maju przeprowadzone zostaną remonty nawierzchni śródmiejskiego fragmentu Czerniakowskiej i Wóycickiego na Bielanach.

Drogowcy przymierzają się także do generalnego remontu zapuszczonej drogi rowerowej na moście Siekierkowskim.

Urzędnicy nadal szukają wykonawcy systemu zdalnej kontroli warszawskich latarń, który pozwoli zaoszczędzić na energii elektrycznej.

- W tej chwili jest rynek zamawiającego. Oferty, które są składane nawet przez największe firmy, są znacząco niższe od naszych szacunków - zaznaczył na wstępie środowego spotkania z dziennikarzami wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina, któremu podlegają Biuro Infrastruktury i Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym w stołecznym w ratuszu.

Mencina nawiązał m.in. do przebudowy ulicy Okrzei na Pradze Północ. Ostatnio drogowcy otworzyli koperty w przetargu. Zgłosiły się cztery firmy. Oferty wahają się od 20 do 23 milionów złotych, a miasto szacowało, że przebudowa będzie kosztować około 30 mln. Jeśli uda się wybrać wykonawcę inwestycji w maju, pierwsze prace mogą ruszyć już w wakacje.

Piesi poczekają na przejście

Dyrektor Łukasz Puchalski poinformował o zaawansowaniu prac na prowadzonych obecnie inwestycjach drogowych. Wskazał też, gdzie w najbliższym czasie należy spodziewać się remontów.

- Zima była łaskawa, dlatego bez przerwy pracowaliśmy na dwóch inwestycjach: Złota/Zgoda i plac centralny. Można powiedzieć, że na placu centralnym powoli finiszujemy. Jeśli chodzi o przebudowę Złotej i Zgody, to zaawansowanie prac jest na poziomie około 20 procent. Gotowa jest konstrukcja zbiornika retencyjnego. Przełożone zostały sieci podziemne ulicy Złotej. Na ulicy Zgoda trwa układanie nawierzchni. Wkrótce będziemy ją zazieleniać. Ona jako pierwsza zostanie oddana warszawiakom w całości - powiedział Puchalski.

- Na placu centralnym wszystkie drzewa są już posadzone. W tej chwili sadzona jest zieleń niska: krzewy i byliny. Kładzione są ostatnie warstwy nawierzchni - dodał dyrektor ZDM. Prace na placu mają zakończyć się do 15 maja. Tego samego dnia będą mogły rozpocząć się procedury odbiorowe.

Niestety na razie nie zostanie wytyczone przejście przez Marszałkowską na wysokości Złotej. Jak mówił Puchalski, odpowiada za to firma Skanska, która przebudowuje tę drugą ulicę. Wykonanie zebry będzie trzeba skoordynować z remontem torowiska, który z kolei w wakacje przeprowadzi Balzola. Te prace mają rozpocząć się w czerwcu i zakończyć na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku. - Samą sygnalizację chcielibyśmy włączyć pod koniec tego roku - zdradził dyrektor ZDM.

Przebudowa Złotej Źródło: ZDM

Rozkręca się sezon na frezowanie

Najbliższe frezowania jezdni zostaną przeprowadzone na Czerniakowskiej, od mostu Łazienkowskiego do Bartyckiej (od 29 kwietnia do 4 maja) oraz na Wóycickiego, na odcinku Wólczyńska-Palisadowa (9-12 maja) i na odcinku Żubrowa-Pułkowa (23-26 maja).

W kolejnych tygodniach ZDM planuje frezowanie następujących ulic: Bolimowska (odc. Kocjana - Hubala), Bora-Komorowskiego (Afrykańska-Abrahama), Broniewskiego (pl. Grunwaldzki - Krasińskiego), Ciszewskiego (Pileckiego-Rosoła), Grochowska (Podskarbińska-Wiatraczna oraz Międzyborska-Modrzewiowa), Jana Olbrachta (Redutowa-Górczewska), Jana Pawła II w Wesołej (Pogodna-Ułańska, Graniczna-Sagalli), Kasprzaka (Prymasa Tysiąclecia-Płocka), Kościuszkowców (Czecha-Kościuszkowców 83), Marsa (Żołnierska-Ilskiego), Modlińska (Ćwiklińskiej-Mehoffera), Pawińskiego (Korotyńskiego-Banacha), Połczyńska (Fort Wola-Powstańców Śląskich oraz Dźwigowa-wiadukt nad torami), Powstańców Śląskich (Wrocławska-Piastów Śląskich), Senatorska (Moliera-Miodowa), Wólczyńska (Arkuszowa-przejazd kolejowy), Wybrzeże Gdyńskie (Krasińskiego-przystanek Cytadela oraz Krasińskiego-Wenedów), Żerańska (Klembowska-Modlińska).

Remonty i budowa dróg rowerowych

Łukasz Puchalski zapowiedział też przyspieszenie inwestycji w zakresie infrastruktury rowerowej w mieście. - Po dwóch latach, gdzie było tych inwestycji nieco mniej, przyspieszamy zarówno jeśli chodzi o remonty dróg, jak i tych, które budujemy od nowa. Pomagają w tym środki unijne. W zeszłym roku podpisaliśmy umowę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wyjaśnił dyrektor ZDM.

W tym roku zaplanowana jest realizacja nowych dróg dla rowerów w ciągu ulic: Andersa (Dawidowskiego-Nowolipki), Marszałkowska (Królewska-Świętokrzyska), Okrzei (Wybrzeże Szczecińskie-Jagiellońska), aleja "Solidarności" i Leszno (al. Jana Pawła II-Okopowa), Sanguszki, Strażacka (Żołnierska-Zesłańców Polskich), Postępu.

Wśród zaplanowanych remontów ten, na który szczególnie czekają warszawscy cykliści, zostanie wykonany na moście Siekierkowskim, gdzie droga rowerowa nie była remontowana nigdy. Ponadto remonty przejdą drogi rowerowe na: Ciszewskiego, Fieldorfa, Anielewicza, Rzymowskiego, a także Starzyńskiego, Płowieckiej i Światowida.

Drogowcy wyremontują ciągi pieszo-rowerowe na Moście Siekierkowskim Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

System zdalnej kontroli oświetlenia

W trakcie środowego spotkania z dziennikarzami Puchalski wspomniał też, że na finiszu jest wymiana opraw oświetleniowych. Tych ledowych w Warszawie jest już około 100 tysięcy. To - jak wskazał - daje realne oszczędności na energii elektrycznej. Zaoszczędzone środki będą wykorzystane na inne cele. Sama wymiana opraw ogranicza zużycie o około 60-70 proc. A jest przestrzeń do dalszych oszczędności.

Pod koniec lutego ubiegłego roku drogowcy ogłosili przetarg na system zdalnej kontroli warszawskich latarń. Ma on umożliwić wczesne wykrywanie awarii, monitorowanie zużycia energii czy sterowanie natężeniem światła. Postępowania do tej pory nie udało się zakończyć. - W okresie zimowym przeprowadziliśmy dialog techniczny. Zmodyfikowaliśmy postepowanie tak, by lepiej wyjść na przeciw rynkowi. Zakładamy, że pod koniec pierwszej połowy roku będziemy otwierać oferty w tym postępowaniu - wyjaśnił Puchalski.

W ramach wdrażania nowoczesnego systemu sterowania oświetleniem większość opraw zostanie wyposażona w kontroler - informujący o ich pracy i pozwalający na zaawansowane zdalne sterowanie. System pozwoli również na dobranie jak najlepszych parametrów oświetlenia na ulicach, chodnikach i drogach dla rowerów.

Co z przebudową Puławskiej?

Łukasz Puchalski był dopytywany o to, jakie są szanse na rozstrzygnięcie przetargu na ucywilizowanie fragmentu ulicy Puławskiej, na odcinku od Dolnej do Goworka. Ten fragment jest zaprzeczeniem miejskiej ulicy z ambicjami. Mamy tu po trzy pasy ruchu w obie strony, wąski chodnik zastawiony parkującymi samochodami. W niektórych miejscach piesi z trudem się mijają, a rowerzyści - pozbawieni jakichkolwiek udogodnień - są zmuszeni jechać tuż obok pędzących samochodów lub przeciskać się nielegalnie między pieszymi.

W sierpniu ubiegłego roku pojawił promyk nadziei na to, aby na mokotowskim odcinku Puławskiej zaszły zmiany. ZDM ogłosił przetarg na projekt zmian. Wkrótce jednak został on unieważniony, ponieważ oferty okazały się zbyt drogie. Przyszedł czas na drugie podejście.

Dyrektor Puchalski zdradził, że oferty rozczarowały. - Skłaniamy się jednak ku temu, aby ten przetarg rozstrzygnąć - powiedział. Zauważył, że ostra konkurencja na rynku budowlanym i zieleniarskim nie przekłada się na niskie ceny w branży architektonicznej.

- Przy projektowaniu jest trudno. Cały czas mamy problem, że w tych postępowaniach z reguły mamy jedną, dwie oferty. Zdarza się, że nie mamy nikogo. A jeśli są oferty, to na pewno nie są poniżej kosztorysu - zauważył szef stołecznych drogowców.

Wiceprezydent Mencina zapewnił o swojej determinacji w tym względzie. - Jesteśmy zdeterminowani, żeby środki się znalazły, to się mieści w priorytetach - wtrącił.

Główna arteria Mokotowa nie jest przyjazna pieszym Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl