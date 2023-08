Kolizja trzech aut na S8, zablokowane dwa pasy

czytaj dalej

- Do tej pory nie było takiego muzeum z prawdziwego zdarzenia, które by mówiło o Bitwie Warszawskiej 1920 r., stąd pomysł stworzenia naszej placówki. Jej głównym celem będzie pokazanie ekspozycji prezentującej różnorodne zbiory związane z bitwą - mówi kierownik Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Adam Bacławski. 15 sierpnia odbędzie się przekazanie kluczy do placówki.