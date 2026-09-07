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Zwierzęta na drogach, seria wypadków

Spotkanie z łosiem na drodze niedaleko Zwolenia
Zwierzęta na drogach (wideo archiwalne)
Źródło wideo: tvn24
Źródło zdj. gł.: Grzegorz / Kontakt24
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W ostatnich dniach na mazowieckich drogach doszło do kilku zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt. Teraz, gdy zbliża się jesień, a dzień jest coraz krótszy, trzeba szczególnie uważać.

W miejscowości Zieleniec mieszkanka powiatu węgrowskiego, kierując pojazdem marki Skoda uderzyła w łosia, który wszedł na jezdnię. Nikt nie doznał obrażeń.

W miejscowości Kopcie mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując pojazdem marki Skoda uderzył w sarnę, która wbiegła na jezdnię. Kierujący nie doznał obrażeń. Zwierzę nie przeżyło

W tym samym dniu w miejscowości Kamionna mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując pojazdem marki Citroen uderzył w łosia, który wszedł na jezdnię. Kierujący nie doznał obrażeń. Łoś nie przeżył.

W miejscowości Ruchna mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując pojazdem marki Audi w celu uniknięcia zderzenia z dzikiem zjechał na pobocze, wpadając w poślizg i dachując. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej.

W miejscowości Wólka mieszkanka powiatu siedleckiego, kierując pojazdem marki Volkswagen uderzyła w sarnę, która wbiegła przed pojazd. Kierująca nie doznała obrażeń. Zwierzę padło na miejscu.

W miejscowości Płatkownica mieszkaniec powiatu węgrowskiego, kierując pojazdem marki Mazda uderzył w łosia, który wszedł na jezdnię przed pojazd. Kierujący oraz pasażerka zostali przewiezieni do szpitala. Zwierzę nie przeżyło.

W Słopsku ( gmina Zabrodzie) kierujący Volvo, nie uniknął zderzenia z dzikiem, który wybiegł wprost koła pojazdu. Na szczęście kierujący nie odniósł obrażeń. Zwierzę padło na miejscu.

Do wypadku doszło też w na drodze w Łosinnym ( gmina Wyszków). Tam kierowca auta osobowego nie uniknął zderzenia z przebiegającym przez drogę łosiem. Na szczęście kierujący nie odniósł obrażeń.

Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach
Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach
Źródło zdjęcia: Policja

Policja przypomina

  • Nie lekceważ znaku drogowego "Uwaga na dzikie zwierzęta" (znak A-18b), który ostrzega kierowcę, że ryzyko wtargnięcia dzikiego zwierzęcia na tym odcinku drogi jest większe niż w innych miejscach.
  • Zmniejsz prędkość, to pozwoli zminimalizuje skutki ewentualnego zdarzenia.
  • Zachowaj szczególną ostrożność w rejonach narażonych na wtargnięcie zwierząt na drogę (rejony kompleksów leśnych czy pól).
  • Jeśli widzisz zwierzę przy drodze – zwolnij!, a nawet zatrzymaj się. Włącz światła awaryjne, aby ostrzec innych kierowców.
  • Jeśli dojdzie do potrącenia wezwij policję. Czasem udaje się uratować ranne zwierzę. Należy jednak cały czas pamiętać o własnym bezpieczeństwie i zachować ostrożność.
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
zwierzętaWypadkiDrogi w PolscePolicja
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