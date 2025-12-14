Dwa samochody uszkodzone. Jedna osoba w szpitalu

Zderzenie na Bródnie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło na ulicy Piotra Wysockiego przy skrzyżowaniu z Władysława Syrokomli.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. Zderzyły się dwa pojazdy: bus i samochód osobowy. - Bus ma uszkodzony głównie przedni zderzak po prawej stronie. Z kolei osobówka ma uszkodzony lewy bok - opisał reporter.

Jedna osoba w szpitalu

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 9.17. - Zderzyły się dwa pojazdy: fiat i mazda. Kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, są trzeźwi. Pasażerka z mazdy została przetransportowana do szpitala - poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Pragi Północ.

