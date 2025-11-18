Logo TVN Warszawa
Targówek

Stolica pożegnała ostatniego żołnierza "Parasola"

Zbigniew Rylski
Rafał Trzaskowski o rozbudowie MPW
Źródło: TVN24
Na Cmentarzu Bródnowskim spoczął płk Zbigniew Rylski ps. "Brzoza". To ostatni żołnierz batalionu AK "Parasol". Mszy św. w stołecznej Katedrze Polowej WP przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz.

W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wojska, kombatanci i mieszkańcy stolicy. Trumna została udekorowana Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, odczytano także decyzję o pośmiertnym mianowaniu zmarłego na wyższy stopień wojskowy.

"Polskość była w sercu"

Podczas homilii bp Lechowicz wspominał życie płk Rylskiego, jego miłość do ojczyzny, trudne doświadczenia pokazowego procesu i skazania na śmierć, które jednak nie zdołały umniejszyć jego patriotycznej postawy. – Polskość była w sercu, na ustach, w myślach, w oczach, a nawet na rękach świętej pamięci Zbigniewa – biało-czerwona opaska na jego ramieniu – powiedział.

Jak podkreślił, świadectwo powstańców warszawskich pozostaje skarbem dla współczesnych Polaków. – Wspomnienie powstańców uodparnia nas na zło i mobilizuje do walki z nim. To już nie jest tylko wiara, to przekonanie, to pewność. Zawsze spotkanie z nimi inspiruje do walki ze złem i do walki o pokój, o wolność, o godność – mówił biskup polowy.

Zbigniew Rylski
Zbigniew Rylski
Źródło: Rafał Guz/PAP

"Żegnamy bohatera walczącej stolicy"

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski odczytał list od głowy państwa. "Żegnamy bohatera walczącej stolicy, który właśnie w tym miejscu, przy placu Krasińskich, 81 lat temu toczył heroiczny bój o wyzwolenie Polski spod władzy niemieckich okupantów. Żegnamy ofiarę komunistycznych represji, więźnia torturowanego w ciężkim śledztwie i dręczonego psychicznie nawet na sali sądowej. Żegnamy gorącego patriotę, wzór cnót wojskowych i obywatelskich, człowieka, którego nie złamały ani liczne odniesione rany, ani uwięzienie, ani szykany ze strony funkcjonariuszy czerwonego reżimu" - napisał Karol Nawrocki.

"Panie Pułkowniku, Polska żegna Pana z najwyższymi honorami oraz wyrazami czci należnymi bohaterom, którym my, współcześni, zawdzięczamy wolność i suwerenne państwo. Pańskie czyny i zasługi będą inspiracją dla przyszłych pokoleń polskich żołnierzy, patriotów, obywateli niepodległej Rzeczypospolitej. Ojczyzna nigdy o Panu nie zapomni" - zaakcentował prezydent.

Autorka/Autor: katke

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Powstanie WarszawskieHistoria Warszawy
