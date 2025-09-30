Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Wiadomo, kto pierwszy zagra w Konkursie Chopinowskim

Losowanie wyłoniło pianistę, który pierwszy zagra w XIX Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Przesłuchania rozpoczną się od litery T. Jako pierwszy wystąpi Ziye Tao – podano podczas wtorkowej konferencji prasowej.

We wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie odbywa się konferencja inaugurująca Konkurs Chopinowski. Przesłuchania rozpoczną się 3 października, w piątek, i potrwają trzy tygodnie.

Nowe zasady

Zgodnie z wtorkowym losowaniem pierwszym pianistą, który wystąpi w I etapie tegorocznego konkursu, będzie Ziye. Urodził się 18 maja 2005 r. Kształcił się w Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie pod kierunkiem Manchun Chen oraz Mai Su, obecnie studiuje w konserwatorium w Oberlinie u Danga Thai Sona.

W regulaminie tegorocznej edycji wprowadzono nowe zapisy. Dotąd wylosowana litera obowiązywała jako początkowa podczas każdego kolejnego etapu – to jednak faworyzowało lub działało na szkodę niektórych pianistów. Z badań wynika bowiem, że uczestnicy występujący na początku etapu mają nieco mniejsze szanse na uzyskanie wysokiej oceny niż pozostali. Jeśli ktoś musiał się zaprezentować jako pierwszy w I etapie, a potem awansował do kolejnych rund, to za każdym razem właśnie on musiał rozpoczynać przesłuchania, mierząc się z mniej korzystnymi uwarunkowaniami, a przez to – większym stresem.

Według nowych zasad w tym roku w II etapie jako pierwsi wystąpią uczestnicy, których nazwiska zaczynają się na literę oddaloną o sześć liter od wylosowanej, w III etapie – o kolejnych sześć, tak aby po czterech etapach objąć wszystkie 24 litery alfabetu łacińskiego.

84 pianistów

W tegorocznym Konkursie Chopinowskim, który potrwa od 2 do 23 października, weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbywa się co pięć lat w Warszawie. To jedno z największych muzycznych wydarzeń.

Koncerty odbywają się w Filharmonii Narodowej, której najbliższe otoczenie właśnie przechodzi metamorfozę. Drogowcy przebudowują ulicę Jasną i Sienkiewicza w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Rozkopany jest obszar o łącznej powierzchni 2,5 hektara. Wykonawca dostał dwa lata na realizację robót, więc zbiegają się one w czasie z XIX edycją Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W praktyce oznacza to, że obecnie teren wokół filharmonii jest rozkopany, co powoduje utrudnienia dla kierowców oraz pieszych.

Roboty drogowe mogą przeszkadzać w Konkursie Chopinowskim

Klaudia Kamieniarz
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu

Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu

