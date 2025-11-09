Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją"

Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Źródło: TVN24
Wyłączony jest ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Powodem jest trwający remont. Pociągi przekierowywane są na inne warszawskie dworce. Choć na tych jest mniej miejsca, jest spokojnie.

Od rana sytuację na Dworcu Gdańskim obserwowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska. - Na Dworcu Gdańskim zatrzymują się pociągi, które nie stają na Dworcu Centralnym. To jeden z takich dworców przeznaczony do tego, by pociągi dalekobieżne tutaj stawały. Kolejne takie dworce to Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna - relacjonowała.

Na dworcu obecni są informatorzy, którzy służą pomocom pasażerom. Jak dowiedziała się reporterka, podróżni podchodzą do informatorów, najczęściej pytając o to, czy ich pociąg staje na danym peronie, jak to wygląda i czy są opóźnienia.

Sytuacja na Dworcu Gdańskim
Sytuacja na Dworcu Gdańskim
Źródło: TVN24

- Dużo utrudnień tutaj nie ma, pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją, która jest dla nich nowa - powiedziała reporterka. Jak dodała, na dworcu jest spokojnie. Część osób na swój pociąg czeka na dole, na dworcu, bo na samym peronie jest dość zimno.

- Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że są mniej komfortowe warunki, że jest trochę mniej miejsca i trzeba się pomieścić na mniejszej powierzchni - opisała Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

Pasażerowie podróżujący z Warszawy otrzymują komunikat "pociąg odjedzie z innej stacji". Na peronach widnieją oznaczenia o komunikacji miejskiej, w którą można się przesiąść spod Dworca Gdańskiego.

Zamknięty Dworzec Centralny
Remont na Dworcu Centralnym
Remont na Dworcu Centralnym
Źródło: TVN24
Remont na Dworcu Centralnym
Remont na Dworcu Centralnym
Źródło: TVN24
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny
Źródło: TVN24
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny
Źródło: TVN24
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny
Źródło: TVN24
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny
Źródło: TVN24
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny
Źródło: TVN24
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny
Źródło: TVN24
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny
Źródło: TVN24
Remont na Dworcu Centralnym
Remont na Dworcu Centralnym
Źródło: TVN24

Remont na Dworcu Centralnym

Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna nie zatrzymują się pociągi. Powodem jest trwający tam remont. Wykonywane są m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Prace obejmują także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Przez ten czas pociągi dalekobieżne zatrzymują się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów jest tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Zamknięty Dworzec Centralny. Zmiany dla pasażerów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zamknięty Dworzec Centralny. Zmiany dla pasażerów

Pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej) kursują przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią, na której znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymują się także wybrane pociągi PKP Intercity.

Prace torowe nie wiążą się jednak z wyłączeniem z użytku całego Dworca Centralnego - można korzystać z części handlowej, nadziemnej i podziemnej. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami.

Autorka/Autor: mg/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Pociągi w WarszawiepociągiRemonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Narodowe Święto Niepodległości w Waszych miejscowościach 
Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie
Śródmieście
Grób rodziców Chopina na Powązkach
Błyszcząca płyta w kształcie fortepianu przy grobie rodziców Chopina. "Etiuda wzburzenia"
Wola
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji. To ostatni rok z ozdobami w stylu retro
Śródmieście
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Są plany likwidacji całodobowej karetki. Mieszkańcy protestują
Wypadek na kolei w miejscowości Kątne
Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. Były utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Długi weekend w komunikacji miejskiej, nowe rozkłady
Komunikacja
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny. Zmiany dla pasażerów
Śródmieście
Generalny remont gmachu BGK
"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"
Piotr Bakalarski
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia
Żoliborz
Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii. Jest przetarg na budowę hali na Skrze
Śródmieście
Tragiczny wypadek na DK76
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
Śródmieście
Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób
Samochód wjechał w sklep z zabawkami
Chciała zatrzymać toczące się po parkingu auto. Zamiast hamulca wcisnęła gaz
Wilanów
Zderzenie dwóch ciężarówek
Zderzenie dwóch ciężarówek, jedna wpadła do rowu
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
"Nycz Tower" z pozwoleniem na budowę
Śródmieście
Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11
Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie
Białołęka
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
Praga Północ
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle
Śródmieście
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy
Mokotów
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
"Nic do zgłoszenia", a w bagażu 40 kilogramów narkotyków
Włochy
Stacja metra Wilanowska
Dziesięć stacji metra zostanie zamkniętych na kilka dni
Śródmieście
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
Wola
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą "na salami" ponad rok okradała sąsiadkę
Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem
Mokotów
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał, uderzył w kilka aut i w latarnię. Ma dwa zakazy prowadzenia
Wola
Kierowca prosił strażników o dyskrecję
Złamał zakaz, nie ma prawa jazdy, poprosił, by nic nie mówili szefowi
Śródmieście
Kotyliony na 11 listopada
Lepiej omijać ścisłe centrum Warszawy
Ulice
Kontrola legalności dokumentów na Lotnisku Chopina
Przygotował się do kontroli, zgubiły go dokumenty
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki