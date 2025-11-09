Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją"

Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje Źródło: TVN24

Od rana sytuację na Dworcu Gdańskim obserwowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska. - Na Dworcu Gdańskim zatrzymują się pociągi, które nie stają na Dworcu Centralnym. To jeden z takich dworców przeznaczony do tego, by pociągi dalekobieżne tutaj stawały. Kolejne takie dworce to Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna - relacjonowała.

Na dworcu obecni są informatorzy, którzy służą pomocom pasażerom. Jak dowiedziała się reporterka, podróżni podchodzą do informatorów, najczęściej pytając o to, czy ich pociąg staje na danym peronie, jak to wygląda i czy są opóźnienia.

Sytuacja na Dworcu Gdańskim Źródło: TVN24

- Dużo utrudnień tutaj nie ma, pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją, która jest dla nich nowa - powiedziała reporterka. Jak dodała, na dworcu jest spokojnie. Część osób na swój pociąg czeka na dole, na dworcu, bo na samym peronie jest dość zimno.

- Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że są mniej komfortowe warunki, że jest trochę mniej miejsca i trzeba się pomieścić na mniejszej powierzchni - opisała Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

Pasażerowie podróżujący z Warszawy otrzymują komunikat "pociąg odjedzie z innej stacji". Na peronach widnieją oznaczenia o komunikacji miejskiej, w którą można się przesiąść spod Dworca Gdańskiego.

Zamknięty Dworzec Centralny Remont na Dworcu Centralnym Źródło: TVN24 Remont na Dworcu Centralnym Źródło: TVN24 Zamknięty Dworzec Centralny Źródło: TVN24 Zamknięty Dworzec Centralny Źródło: TVN24 Zamknięty Dworzec Centralny Źródło: TVN24 Zamknięty Dworzec Centralny Źródło: TVN24 Zamknięty Dworzec Centralny Źródło: TVN24 Zamknięty Dworzec Centralny Źródło: TVN24 Zamknięty Dworzec Centralny Źródło: TVN24 Remont na Dworcu Centralnym Źródło: TVN24

Remont na Dworcu Centralnym

Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna nie zatrzymują się pociągi. Powodem jest trwający tam remont. Wykonywane są m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Prace obejmują także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Przez ten czas pociągi dalekobieżne zatrzymują się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów jest tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej) kursują przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią, na której znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymują się także wybrane pociągi PKP Intercity.

Prace torowe nie wiążą się jednak z wyłączeniem z użytku całego Dworca Centralnego - można korzystać z części handlowej, nadziemnej i podziemnej. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami.