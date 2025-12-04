Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor

Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
"Niepełnosprawność nie wyklucza z relacji społecznych". Oglądaj całą rozmowę w TVN24
Źródło: TVN24
Grupa radnych chce dodatkowego oznaczenia siedzisk dla osób uprzywilejowanych w komunikacji miejskiej. Proponują inny kolor siedzeń bądź wyhaftowany na nich piktogram. Zarząd Transportu Miejskiego odpowiada, że miejsca uprzywilejowane w stołecznej komunikacji miejskiej są już wyróżnione.

Radni KO napisali do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie dodatkowego oznaczenia miejsc uprzywilejowanych w komunikacji miejskiej. "Dziś, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, miejsca uprzywilejowane są oznaczone odpowiednimi piktogramami. Ale nie zawsze są one widoczne dla samych zainteresowanych" - wskazali radni.

Chcą, aby siedzenia miały inny kolor

Zaproponowali rozważenie w środkach komunikacji miejskiej instalacji foteli z inną tapicerką/kolorem z nadrukowanym bądź wyhaftowanym piktogramem odróżniającym miejsca uprzywilejowane od pozostałych siedzisk. Podają przykład Katowic, gdzie takie siedzenia w miejskich autobusach różnią się wyraźnie kolorem tapicerki i dużymi wyhaftowanymi piktogramami.

Rzecznik ZTM Tomasz Kunert wyjaśnił, że miejsca uprzywilejowane stołecznej komunikacji miejskiej są wyróżnione - korpus siedzenia czyli plastikowa obudowa są w kolorze żółtym, podczas gdy standardowo jest to szary.

- Takie wyróżnienie pojawia się stopniowo od 2023 roku, w miarę wprowadzania do ruchu nowych pojazdów - od tamtego roku wymagamy w postępowaniach przetargowych na obsługę linii oraz przy zakupach taboru przez operatorów i ZTM takiego wyróżnienia. Oczywiście standardowo w pobliżu takich miejsce są także odpowiednie naklejki z piktogramami - dodał.

Przekazał, że ZTM rozważał także oznaczenie na samym siedzisku, ale nie zdecydował się to - pokrycia siedzeń są wykonywane ze sztucznej skóry i przetłoczenie (odciśnięcie) jakiegoś oznaczenia czy jego namalowanie, przy tak intensywnej eksploatacji jak w autobusie miejskim, są nietrwałe - szybko się wycierają i przestają być widoczne.

- A poza tym, jak ktoś nieuprawniony usiądzie na takim miejscu, to i tak zasłoni oznaczenie - dodał.

Pod listem do prezydenta Warszawy podpisali się radni: Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, Marcin Kluś, Michał Matejka, Sławomir Potapowicz, Piotr Wertenstein-Żuławski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W miejskiej kampanii pasażer z głową świni jest otyły, brudny i je. Organizacje społeczne interweniują

W miejskiej kampanii pasażer z głową świni jest otyły, brudny i je. Organizacje społeczne interweniują

Koniec z wożeniem plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nowe przepisy

Koniec z wożeniem plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nowe przepisy

Komunikacja
OGLĄDAJ: Tusk: nie planujemy podnieść składki zdrowotnej
Szczyt medyczny

Tusk: nie planujemy podnieść składki zdrowotnej
NA ŻYWO

Szczyt medyczny
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Filip Czekała / TVN24.pl

Udostępnij:
TAGI:
Komunikacja MiejskaWarszawaOsoby z niepełnosprawnościami
Czytaj także:
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Pokazali koncepcję "Nowego Orła". Z nietypowym basenem
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
Wola
Zabytkowy tramwaj linii M
Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje
Komunikacja
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę
Mokotów
Policjs udaremniła przemyt papierosów balonem
Na pole spadł balon z przyczepioną paczką
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Ponad trzy godziny trwały utrudnienia po kolizji na S2
Dworzec PKP w Piasecznie
Chcą przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia
Klaudia Kamieniarz
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku
lekcie religia szkola_03
Gdzie na religię chodzi najwięcej uczniów, a gdzie najmniej?
TVN24
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
jazda na hulajnoga elektryczna
Burmistrz chce zakazu jazdy hulajnogami w parku
Wola
policyjny radiowóz w nocy
Nie żyje 20-letni Francuz, szukają świadków
Śródmieście
UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym
Ekspresowe pożyczki na "słupy". Ponad 2,7 miliona strat, 29 oskarżonych
Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej
Tramwaje wrócą na pętlę Banacha. Zmiany dla kierowców
Ochota
Jezdnia serwisowa przy ulicy Bertolta Brechta
Drogowcy zasłupkowali drogę, nauczycielki nie mają gdzie parkować
Mateusz Mżyk
Pies był głodzony (zdjęcie ilustracyjne)
Głodzony, przetrzymywany w brudzie. Szukają właściciela
Rozbłysła choinka
Rozbłysła świąteczna iluminacja, jest 27-metrowa choinka
Śródmieście
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
Ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
Śródmieście
Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni
Z Woli na Dworzec Zachodni. Wybrano projektanta nowej trasy tramwajowej
Wola
W piątek rozpoczną się obchody 50-lecia Dworca Centralnego
Dworzec Centralny świętuje 50. urodziny. Obchody już w piątek
Śródmieście
"Wyjątkowa Królewna Śnieżka - bajka inaczej" autorstwa AudioTeatr oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej
Znana bajka w wyjątkowej odsłonie. "Zostali zauważeni i docenieni. To ich bardzo buduje"
Tomasz-Marcin Wrona
policja
Uszkodził zaparkowane samochody i drzwi do klatki schodowej
Na stacji płacił za paliwo falsyfikatami
Miał plik fałszywych 100-złotówek. Pracownik stacji wezwał policję
Wola
Przejście pod Alejami Jerozolimskimi
"Tak nie może wyglądać pierwszy kontakt z Warszawą"
Piotr Bakalarski
Zderzenie w al. Krakowskiej w okolicach Tarczyna
"Zignorowała czerwone światło na sygnalizatorze"
Ładunek wybuchowy w teatrze. Służby prowadziły działania
Materiały wybuchowe w piwnicy. Ruch prokuratury, oświadczenie teatru
Policjanci odzyskali "uprowadzoną" figurę goryla
Policjanci odzyskali "uprowadzonego goryla"
Zatrzymanie podejrzanego o atak nożem podczas Dni Ursynowa
Atak nożem na plenerowej imprezie. Nowe informacje
Ursynów
Świąteczny pociąg metra
"Maszynista nie wyhamował", uszkodził świąteczny pociąg metra
Bemowo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki