Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego

Stacja Warszawa Centralna
Zamknięcie stacji Warszawa Centralna
Źródło: TVN24
Od 8 do 16 listopada Dworzec Centralny będzie nieczynny dla pasażerów. Powodem są prace zaplanowane przy budowie rozjazdów w tunelu średnicowym. W tych dniach prawie 400 pociągów przejeżdżających codziennie przez Warszawę Centralną zostanie przekierowane na inne stacje.

W połowie września spółka PKP PLK poinformowała o podpisaniu umowy z firmą Zakłady Automatyki KOMBUD na budowę tzw. trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów w rejonie stacji Warszawa Centralna. Już wtedy kolejarze ostrzegali, że w związku z zaplanowanymi pracami, w dniach 8-16 listopada pociągi nie będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Centralna.

Ponad tydzień bez Dworca Centralnego

W poniedziałek, spółka przekazała więcej informacji na temat inwestycji i utrudnień z nią związanych. Krzysztof Grunke, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w PKP PLK, poinformował, że zamknięcie stacji nastąpi w sobotę, 8 listopada o godzinie 12. Dotyczy to całego odcinka od Warszawy Wschodniej do Zachodniej. Zamknięcie będzie obowiązywało do godziny 4 rano, 16 listopada.

- Prawie 400 pociągów, które każdej doby przejeżdża przez stację Warszawa Centralna, musieliśmy przekierować na stacje zastępcze. Niektóre pociągi, z kierunku zachodniego, będą kończyć bieg na stacji Warszawa Zachodnia, niektóre będą dojeżdżać do stacji Warszawa Główna. Pozostała część, która musi przejechać przez Warszawę tranzytem, będzie przejeżdżała przez stację Warszawa Gdańska. Tak samo pociągi z kierunku wschodniego będą kończyły bieg na stacji Warszawa Wschodnia, a niektóre będą kierowane przez Warszawę Gdańską - wyjaśnił.

W czasie listopadowych prac sporą część ruchu przejmie Warszawa Główna, która 10-krotnie zwiększy liczbę obsługiwanych pociągów. Grunke zaznaczył również, że około 60 pociągów zostanie przekierowane linię podmiejską przez stację Warszawa Śródmieście.

Stacja Warszawa Centralna
Stacja Warszawa Centralna
Źródło: PKP PLK

Jaki będzie efekt prac?

Przedstawiciel PKP PLK wyjaśnił, że dzięki budowie nowych rozjazdów, od nowego rozkładu, który zacznie obowiązywać 14 grudnia, możliwe będzie zwiększenie częstotliwości pociągów przejeżdżających przez Warszawę Centralną. Obecnie składy mogą jeździć tamtędy w takcie co pięć minut. Po wykonaniu tzw. trapezu, będą mogły co cztery minuty. Liczba pociągów przejeżdżających przez stację w ciągu jednej godziny zwiększy się do 32 składów.

- Taki układ rozjazdów pozwoli nam lepiej sterować ruchem na Dworcu Centralnym. Z dowolnego kierunku będziemy mogli pojechać po każdym z torów, zwłaszcza w sytuacjach nieplanowych, pozwoli to na zachowanie ciągłości ruchu - doprecyzował Zygmunt Mikołajewski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie.

Podkreślił, że w ramach prac stary system sterowania ruchem kolejowym zostanie wymieniony z przekaźnikowego na komputerowy. Natomiast samo sterowanie ruchem zostanie przeniesione z Dworca Centralnego na Dworzec Zachodni. Wymienione zostaną też rozjazdy, co pozwoli zachować optymalne prędkości przejazdu. Będą prowadzone również prace energetyczne na linii trakcyjnej pomiędzy torem pierwszym i drugim.

Mikołajewski podkreślił, że prace będą prowadzone w trudnym terenie, bo w tunelu średnicowym. Z uwagi na emisję spalin i pyłów podczas prac konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Gdzie szukać komunikatów?

Informacja o przetasowaniach na Warszawskim Węźle Kolejowym jest już dostępna m.in. na Portalu Pasażera PKP PLK. – Dzisiaj rozpoczynamy rozwieszanie plakatów na terenie aglomeracji warszawskiej. Takie plakaty pojawią się też na wszystkich większych stacjach w Polsce. Od 3 listopada rozpoczynamy informowania pasażerów przez komunikaty megafonowe, które będą słyszalne na peronach i drogach dojścia na stacjach - poinformowała Barbara Boczkowska z biura eksploatacji obsługi pasażerskiej PKP PLK.

Jak informowała wcześniej spółka PKP PLK, wartość kontraktu z wykonawcą robót opiewa na kwotę 6,5 miliona złotych.

