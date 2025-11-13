43-latek jest łączony z zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na osoby w Stambule Źródło: KSP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci w ostatnim czasie wpadli na trop groźnego przestępcy z Turcji, który przyjechał do Warszawy.

Zabójstwa, porwania, zbrojne ataki na ludzi

"Ustalili, że 43-latek jest poszukiwany przez tureckie organy ścigania. Wszystkie informacje jednoznacznie wskazywały, że jest on członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na ludzi w Turcji" – poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Sprawą zajmowali się policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP, którzy współpracowali z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak przekazały służby, działania prowadzone były wielotorowo – opierały się na międzynarodowej wymianie informacji ze stroną turecką. 43-latek był poszukiwany czerwoną notą, wydaną przez Interpol, jako osoba niebezpieczna.

Zatrzymanie na Żurawiej

Do zatrzymania mężczyzny doszło przed jedną z restauracji przy ulicy Żurawiej w centrum Warszawy. "W tej sytuacji wdrożono szczególne procedury bezpieczeństwa. Takie środki zastosowano z uwagi na fakt, że mężczyzna mógł być uzbrojony i próbować uciekać za wszelką cenę" – opisał mł. asp. Pacyniak.

Podczas zatrzymania, jak to określono w komunikacie "cyngla tureckiej mafii", stołecznych policjantów wspierali funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Przy obywatelu Turcji policjanci znaleźli broń palną "z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej oraz kilkanaście sztuk amunicji". Mężczyzna został przewieziony do komendy przy ulicy Wilczej. Z ustaleń śledczych wynika, że przyjechał on do Polski z Europy Zachodniej kilkanaście dni wcześniej.

Do działań w tej sprawie włączono też kryminalnych ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Ci sami policjanci zebrali materiał procesowy, dotyczący nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, których pochodzenie jest sprawdzane przez śledczych.

Zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń Źródło: Komenda Stołeczna Policji Zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń Źródło: Komenda Stołeczna Policji W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Są zarzuty

Jak podała policja, akta tej sprawy trafiły do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, gdzie 43-latek usłyszał zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Decyzją sądu wobec obywatela Turcji zastosowano trzymiesięczny areszt. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

OGLĄDAJ: TVN24 HD