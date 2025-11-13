Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Cyngiel tureckiej mafii" zatrzymany w Warszawie, miał przy sobie broń

"Cyngiel" tureckiej mafii zatrzymany w centrum Warszawy
43-latek jest łączony z zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na osoby w Stambule
Źródło: KSP
Policjanci zatrzymali w centrum Warszawy 43-letniego Turka poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Zdaniem służb, mężczyzna jest członkiem mafii, zajmującej się zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na ludzi.

Policjanci w ostatnim czasie wpadli na trop groźnego przestępcy z Turcji, który przyjechał do Warszawy.

Zabójstwa, porwania, zbrojne ataki na ludzi

"Ustalili, że 43-latek jest poszukiwany przez tureckie organy ścigania. Wszystkie informacje jednoznacznie wskazywały, że jest on członkiem zorganizowanej grupy zajmującej się zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami na ludzi w Turcji" – poinformował mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Sprawą zajmowali się policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KSP, którzy współpracowali z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak przekazały służby, działania prowadzone były wielotorowo – opierały się na międzynarodowej wymianie informacji ze stroną turecką. 43-latek był poszukiwany czerwoną notą, wydaną przez Interpol, jako osoba niebezpieczna.

Zatrzymanie na Żurawiej

Do zatrzymania mężczyzny doszło przed jedną z restauracji przy ulicy Żurawiej w centrum Warszawy. "W tej sytuacji wdrożono szczególne procedury bezpieczeństwa. Takie środki zastosowano z uwagi na fakt, że mężczyzna mógł być uzbrojony i próbować uciekać za wszelką cenę" – opisał mł. asp. Pacyniak.

Podczas zatrzymania, jak to określono w komunikacie "cyngla tureckiej mafii", stołecznych policjantów wspierali funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

Przy obywatelu Turcji policjanci znaleźli broń palną "z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej oraz kilkanaście sztuk amunicji". Mężczyzna został przewieziony do komendy przy ulicy Wilczej. Z ustaleń śledczych wynika, że przyjechał on do Polski z Europy Zachodniej kilkanaście dni wcześniej.

Do działań w tej sprawie włączono też kryminalnych ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Ci sami policjanci zebrali materiał procesowy, dotyczący nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, których pochodzenie jest sprawdzane przez śledczych.

Zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
Zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
W centrum Warszawy zatrzymali członka tureckiej mafii, miał przy sobie broń
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Są zarzuty

Jak podała policja, akta tej sprawy trafiły do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, gdzie 43-latek usłyszał zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

Decyzją sądu wobec obywatela Turcji zastosowano trzymiesięczny areszt. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kontrabanda znaleziona w kontenerach
Dwa podejrzane kontenery. W środku kontrabanda i jej właściciel
Okolice
Trafił już do zakładu karnego
Czerwona nota Interpolu i 16 lat ukrywania się. Wpadł, gdy wrócił w rodzinne strony
TVN24
Uwagę policjantów zwróciło auto stojące na zielonym świetle (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym
Bemowo
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij:
TAGI:
InterpolPolicjaposzukiwani
Czytaj także:
38-latek został ukarany bardzo wysokim mandatem, stenie też przed sądem
Mandat na 12 tysięcy, 80 punktów i sprawa w sądzie
Okolice
W Grodzisku Mazowieckim spłonął sklep
6,5 miliona strat. Przyznał się do podpalenia supermarketu
Okolice
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nawierzchnia gotowa, jest szansa na mniejsze korki
Śródmieście
"Poprawka" była drobna, konsekwencje mogą być bardzo poważne
Mała "poprawka", poważne konsekwencje
Śródmieście
Podpisano umowę na dokumentację projektową Ośrodka Stegny
Krok bliżej do budowy toru dla łyżwiarzy i lodowisk do hokeja
Mokotów
Otwarcie Pawilonu Tańca
Neon już świeci. Ten pawilon będzie domem tańca
Piotr Bakalarski
Sławomir Mentzen
Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek
Śródmieście
The Weekend i Imagine Dragons zagrają na Stadionie Narodowym
Mecz Polska-Holandia na Narodowym. W piątek spore utrudnienia
Praga Południe
Frezowanie alei Waszyngtona
Duże utrudnienia w alei Waszyngtona. Zaczyna się remont
Praga Południe
Potrącił pieszego. Policja z ważnym apelem
84-letni kierowca potrącił na pasach 88-latka. Nagranie
Okolice
Uczestnicy Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego
Dlaczego podczas marszu zgasły latarnie na moście
Śródmieście
ZZW usuwa samosiewy bożodrzewu gruczołkowatego
Niszczy fundamenty i chodniki. Walczą z inwazyjnym gatunkiem
Ulice
Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież zostali zatrzymani
Włamanie do sklepu i spacer z łupem przez środek miasta
Okolice
Dworzec Gdański podczas zamknięcia stacji Warszawa Centralna
Warszawa bez Centralnego i 10 stacji metra
Śródmieście
Wypadek podczas wycinki w Ciepielewie
Rozciągnęli stalową linkę w poprzek drogi. Kierowca jej nie zauważył. Ranni
Okolice
Race na marszu w Warszawie 11 listopada
Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Łopacianka
Był pijany, miał zakaz, doprowadził do zderzenia. Zginął drugi kierowca
Okolice
Kontrabanda znaleziona w kontenerach
Dwa podejrzane kontenery. W środku kontrabanda i jej właściciel
Okolice
Kolizja na Łopuszańskiej
Mała kolizja, duże korki
Włochy
Pijany kierowca wracał z 12-letnim synem z zakupów (zdj. ilustracyjne)
Jechał slalomem, obserwował go inny kierowca
Okolice
Na miejscu pracowały cztery zastępy strażaków
Pożar mieszkania na piątym piętrze
Rembertów
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Ordery, bieg i marsz. Tak świętowano w stolicy
Śródmieście
Brał produkty z półek i jadł (zdjęcie ilustracyjne)
Obejrzeli nagranie, chwilę później zobaczyli poszukiwanego mężczyznę
Okolice
Marsz Niepodległości ruszył Alejami Jerozolimskimi
Ilu uczestników? Są szacunkowe dane
Śródmieście
Od 8 stycznia przepisy nakładają obowiązek wystawiania recepty w formie elektronicznej
Siedem osób, 517 przestępstw
Okolice
Rafał Trzaskowski złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
"Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości"
Śródmieście
35. Bieg Niepodległości
Utworzyli biało-czerwoną wstęgę
Śródmieście
Uroczyste podniesienie flagi państwowej na znajdujący się na Górze Gradowej w Gdańsku najwyższy w mieście maszt w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości
Polska świętuje. Zobacz, co zaplanowano w twoim mieście
TVN24
Zamknięte Aleje Jerozolimskie
Marsz, bieg, uroczystości. Zamknięte Jerozolimskie, Marszałkowska i centrum miasta
Śródmieście
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć osób w aucie, jedna trzeźwa. Kierowcę "odcięło"
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki