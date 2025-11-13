Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Nawierzchnia przy Arkadii gotowa, jest szansa na mniejsze korki

Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Drogowcy wymieniają asfalt na Słomińskiego
Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl
Drogowcy chwalą się nową nawierzchnią w pobliżu centrum handlowego Arkadia. To tam jeszcze przed Świętem Niepodległości panował spory chaos. W dużym korku stali kierowcy wjeżdżający i wyjeżdżający na teren centrum. Koniec remontu może oznaczać także zakończenie utrudnień w tym newralgicznym miejscu.

"Na ul. Słomińskiego mamy nową nawierzchnię. Frezowanie przeszła południowa jezdnia między rondem Zgrupowania AK 'Radosław' a Dworcem Gdańskim. Prace zakończyły się jeszcze w nocy z 10 na 11 listopada." - pochwalili się w środę drogowcy. I dodali: "Nawierzchnię ul. Słomińskiego wymieniliśmy w ramach jednego z sześciu przetargów na remont stołecznych ulic. Objęły łącznie 28 ulic. Na większości z nich kierowcy jeżdżą już po nowym asfalcie".

Paraliż przed świętem 11 listopada

To w tym miejscu jeszcze w poniedziałek, 10 listopada panował chaos. W korku stali między innymi kierowcy zmierzający na zakupy i ci, którzy z nich wracali. Do podobnej sytuacji doszło też wcześniej, w sobotę. Przedstawiciele Westfield Arkadia tłumaczyli nam wówczas, że korki są spowodowane utrudnieniami w ruchu na ulicy Słomińskiego. Na miejscu ruchem kierowała policja. Jak było także wiadomo, prace w poniedziałek miały zakończyć się w nocy. Już wieczorem sytuacja zaczęła się stabilizować.

Duży problem mieli także kierowcy w rejonie galerii Młociny.

Drogowy paraliż w dwóch miejscach stolicy
Drogowy paraliż w dwóch miejscach stolicy

Bielany
Nowa nawierzchnia na Słomińskiego
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Źródło: ZDM
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Źródło: ZDM
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Źródło: ZDM
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Nowa nawierzchnia na ul. Słomińskiego
Źródło: ZDM

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Inwestycje w Warszawie
